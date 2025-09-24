Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

FUTBOL

El Reial Madrid-Barcelona al Bernabéu es jugarà el diumenge 26 d’octubre a les 16.15

Serà el partit més destacat de la desena jornada de Lliga i es podrà veure a través de la plataforma DAZN

El Reial Madrid-Barça és el partit que més atrau els consumidors de futbol pirata.

El Reial Madrid-Barça és el partit que més atrau els consumidors de futbol pirata. / Valentí Enrich

Fermín de la Calle

Madrid

El primer clàssic de la temporada ja té data. El Reial Madrid i el Barcelona s’enfrontaran el pròxim diumenge 26 d’octubre a les 16.15 hores al Santiago Bernabéu. El partit més destacat de la desena jornada de Lliga es podrà veure a través de la plataforma DAZN.

Els dos equips són els més destacats en la classificació fins al moment en la competició domèstica. Els de Xabi Alonso són líders i els de Hansi Flick ocupen la segona plaça a la taula. Mentre els madrilenys compten els seus sis partits per victòries, amb 18 punts de 18 de possibles, els blaugranes sumen 13 punts de 15, amb un partit menys que disputaran aquest dijous a Oviedo al Tartiere (21.30).

Notícies relacionades i més

Estrena de Xabi

Aquest clàssic del 26 de cotubre suposarà l’estrena de Xabi Alonso com a tècnic contra el Barça a la banqueta madridista. El de Tolosa mirarà de revertir la dinàmica de derrotes blanques que l’any passat va provocar que els culers aconseguissin el títol de lliga i també el de la Copa del Rei. Flick, en el seu any de debut a la banqueta culer, va dominar amb mà de ferro els madridistes. Ara Xabi confia a canviar el signe dels clàssics.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents