Del CN Castellfollit a fer plata al Mundial 2025
Mahamadou Dambelleh, jove promesa de la natació adaptada, va començar el Campionat del Món de Singapur amb una gran actuació
Mahamadou Dambelle, jove promesa de la natació adaptada, va dir fa poc més d’un any en una entrevista a Diari de Girona que «utilitzo com un trampolí tota aquella gent que no creu en mi perquè em poden més les ganes de demostrar que sí que puc». Aleshores, entrenava al Club Natació Castellfollit amb Pere Vilà, el seu mentor, qui de petit li va prometre que el faria «campió» malgrat patir una discapacitat degenerativa als ulls que li va anar afectant la vista fins al punt de quedar-se cec, i acabava de participar a l’Europeu de Funchal-Madeira 2024 amb la selecció espanyola. El tècnic tenia clar que el pas necessari perquè el nedador garrotxí volés alt era entrar al CAR de Sant Cugat, on comptaria amb la infrastructura que ha de tenir un esportista d’elit. Així s’ha demostrat. El passat diumenge, Dambelleh, de 19 anys, es va estrenar en la jornada inaugural del Mundial de Natació Paralímpica, que es disputa a Singapur fins al 27 de setembre, amb la medalla de plata, després de protagonitzar una gran actuació als 50 metres lliures amb un temps de 25.88.
El d’Olot, que forma part de l’equip AXA de Promeses Paralímpiques de Natació i ha entrat al CAR, es va proclamar subcampió del món, a només 0.36 de diferència del txec David Kratochvil (25.52), qui també va batre el rècord d’Europa amb 25.45.
La tercera jornada
Dambelleh va competir ahir en la categoria de 100 metres braça, en la qual va finalitzar setè amb 1:22.24.
