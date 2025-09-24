Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fernando San Emeterio renova amb el Bàsquet Girona

El director esportiu allarga el seu vincle fins al 2027

Fernando San Emeterio, a la sala de premsa de Fontajau.

Fernando San Emeterio, a la sala de premsa de Fontajau. / ANIOL RESCLOSA

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Fernando San Emeterio continuarà com a director esportiu del Bàsquet Girona fins al 2027, després que el club hagi anunciat oficialment la seva renovació de contracte.

(Estem ampliant la informació)

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents