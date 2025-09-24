El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge
Lluís Puigvert, un jove gironí de 20 anys, va guanyar dissabte passat la clàssica prova de trail running catalana i es consolida com un destacat corredor d’alta muntanya
Per si no en tingués prou, combina aquest exigent esport amb els estudis de Medicina
L’Olla de Núria és la prova estrella i la gran festa del trail running català. Una competició organitzada per la Unió Excursionista de Vic consolidada com una de les curses de muntanya amb més ressò a nivell internacional de Catalunya. Disputada en un entorn privilegiat, només accessible amb el tren Cremallera o a peu, proposava dissabte passat un traçat d’autèntic skyrunning, amb la major part del recorregut per sobre dels 2.700 metres d’altitud, sense trepitjar un sol metre d’asfalt. La prova la va guanyar el gironí Lluís Puigvert (Salomon Spain i soci del Club Trail Running Girona), que amb només 20 anys és un dels especialistes catalans més destacats i, a l’hora, amb més projecció. Per cobrir el circuit, de 17,6 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu, i creuar primer la meta situada a l’esplanada del Santuari de Núria hi va invertir una hora, quinze minuts i trenta quatre segons, només un menys que el subcampió.
Dissabte, xop per la pluja i havent suportat fred i mal temps, Puigvert guanyava a Núria. I dilluns, com si no hagués passat res, tornava a la Facultat de Medicina de la UdG per continuar els seus estudis. Puigvert, que fa tercer, aspira a ser metge, però també vol dedicar-se professionalment a l’skyrunning (proves d’alta muntanya sempre per sobre dels 2.000 metres), un món que va descobrir fa tot just cinc anys, en plena pandèmia. «Fins aleshores feia hoquei, havia jugat al GEiEG i al Girona. Però amb el coronavirus i la suspensió de les competicions d’equips vaig començar a córrer. I se’m donava bé, de fet sempre se m’ha donat bé, ja quan a l’institut feia educació física o als entrenaments d’hoquei», relata. Va introduir-s’hi a través del Trail Running Girona, amb Toti Bes, però ara competeix per l’equip Salomon. No té un contracte professional «podríem dir que soc semiprofessional tot i que l’objectiu seria poder arribar a viure d’això, no com un futbolista de Primera divisió, és clar, però viure d’això». Tot depèn dels resultats, de la capacitat de seduir patrocinadors...
Des que estudiava Batxillerat al Carles Rahola que tenia clar que volia disposar d’estudis i la medicina sempre l’ha atret. Hi va poder entrar i ja cursa tercer. Al trail running hi dedica entre deu i setze hores setmanals i, la resta, ha d’anar pels estudis, «fent molts sacrificis en la vida social i personal». El seu dia a dia, tot i que no té massa rutines, passa per llevar-se a les set del matí, fer feines de la universitat abans d’anar a classe, i dedicar les tardes als entrenaments, per les Gavarres. Córrer també és una manera d’alliberar tensions i netejar la ment. «Costa fer-ho seguir tot, són dues coses molt exigents i et deixen esgotat», assegura Lluís Puigvert, que tot i que encara no ha triat especialitat, segurament es decantarà per la medicina esportiva o la traumatologia.
"La cursa va ser molt dura, feia fred, plovia i veure caure un llamp i tocar terra no ho havia vist mai i no ho oblidaré" "M’agradaria viure de l’skyrunning però també tinc clar que vull uns estudis i des de Batxillerat que Medicina m’atreia"
La seva primera cursa de muntanya que va fer va ser Sobrepuny i va quedar campió júnior. Allò li va fer veure que podia tenir recorregut. El van seleccionar pel campionat d’Espanya i també se’l va endur, i tot seguit va anar al Mundial. Ha sigut tres cops campió del Món júnior, un subcampió, i aspira encara a més. Fa dues setmanes competia a la Copa del Món i en quinze dies estarà a l’Ultra Pirineu, on si fes Top 3 tindria passi per anar a la final del Golden World Trail Series, un prestigiós circuit internacional. I en paral·lel continuarà fent camí per ser metge.
Subscriu-te per seguir llegint
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes