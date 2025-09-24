Juan Fernández participa en la festa d’inici de l’ACB
El pivot argentí, ara lesionat, va ser el representant del club en la presentació de la nova temporada, que comença el cap de setmana amb la Supercopa
La Lliga ACB ja està escalfant: ahir va tenir lloc la presentació de la competició, la quarta consecutiva amb la presència del Bàsquet Girona. L’entitat va estar representada per Juan Fernández, el pivot argentí de Moncho, ara lesionat. El tret de sortida a la competició serà aquest cap de setmana, amb la disputa de la Supercopa que es farà a Màlaga. Precisament ahir, durant la festa de presentació, els responsables de DAZN, que s’han fet amb els drets de l’ACB, van anunciar que oferiran les dues semifinals de Supercopa d’aquest cap de setmana en obert a través de la seva aplicació.
Amb Sergio Bezos i Alejandra Llambés com a mestres de cerimònies, l’acte va reunir un espectacular grup de jugadors representant a cadascun dels seus equips. Així, van comptar amb la participació de Willy Hernangómez (Barça), Rodions Kurucs (Baskonia), l’esmentat Juan Fernández (Bàsquet Girona), Dani Pérez (BAXI Manresa), Santi Yusta (Casademont Saragossa), Iván Aurrecoechea (Covirán Granada), Andrew Albicy (Dreamland Gran Canària), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Stan Okoye (MoraBanc Andorra), Edy Tavares (Reial Madrid), Francis Alonso (Rio Breogán), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Melwin Pantzar (Surne Bilbao Basket) i Jean Montero (València Basket).
No van poder ser presents els jugadors d’Unicaja i UCAM Múrcia, a causa de la seva participació en la Copa Intercontinental, en el cas dels malaguenys, i en la prèvia de la Basketball Champions League, en el del conjunt murcià.
A més, també va haver-hi temps per a la bona música, gràcies a les actuacions del grup La Azotea, finalistes del concurs de talent emergent Endesa Play, i del DJ Mickey Pavón.
Objectiu gironí a Europa
El Bàsquet Girona, incapaç de classificar-se per a la Lliga Catalana després de no superar pels punts necessaris al BAXI Manresa, intentarà fer un pas més en la seva progressió sota el lideratge de Moncho Fernández, un home que ha capgirat l’estat d’ànim de Fontajau, que vivia en depressió i amb el risc de perdre la categoria abans de la seva arribada.
Amb Moncho, la permanència, l’estabilitat de peces clau en la plantilla a l’estiu i l’arribada de jugadors que poden ser determinants per al creixement de la filosofia de l’entrenador, l’entitat que presideix Marc Gasol espera no tenir tants ensurts com el curs passat i, per què no, classificar-se per a jugar competició europea la temporada vinent. Els objectius del Bàsquet Girona són ambiciosos. Primer cal assegurar la categoria, esclar, però a ningú no se li escapa el gran desig d’una perspectiva europea.
Primer títol
Aquest cap de setmana es disputa la primera competició oficial: la Supercopa. El sorteig d’aparellaments de la Supercopa Endesa 2025 va oferir en semifinals un Unicaja - València Basket (18 hores) i un Reial Madrid - La Laguna Tenerife (21 hores) per a estrenar amb tots els honors el nou curs 2025-26 dissabte en el Martín Carpena.
Els guanyadors s’enfrontaran el diumenge 28 (19 hores) en la finalíssima, amb el primer títol de la nova temporada en joc. Tots els partits podran veure’s en directe i a la carta a DAZN, la nova casa del bàsquet ACB els pròxims cinc anys. I segons es va avançar ahir, les semifinals seran en obert. Per veure els partits d’ACB caldrà abonar-se al paquet de bàsquet per 9,99 €.
