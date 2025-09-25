El Bàsquet Girona també renova Moncho Fernández fins al 2027
L'endemà d'anunciar l'ampliació de contracte del director esportiu, Fernando San Emeterio, el club comunica que l'entrenador es quedarà a Fontajau almenys un parell d'anys més
El Bàsquet Girona va per fer feina i a les portes de començar la temporada 2025/26 ja ha fet dos moviments estratègics en clau de futur que envien un missatge de projecte a mig/llarg termini amb ànsies de consolidació. Si dimecres s'anunciava la renovació del director esportiu, Fernando San Emeterio, fins al 2027, avui el club ha comunicat la continuïtat de l'altre gran pilar de l'àrea tècnica, l'entrenador Moncho Fernández. Igual com San Emeterio, signa fins al 2027 (ara acabava contracte l'estiu que ve), amb la qual cosa garanteix la seva continuïtat a Fontajau per un parell de temporades més. Renovar-los a tots dos just abans de començar el curs transmet un missatge de confiança clar cap a ells i els reforça també davant dels jugadors i l'afició.
Fernández va arribar a Girona el mes de desembre passat amb l'aval d'haver dirigit més de 400 partits al capdavant de la banqueta de l'Obradoiro en 13 temporades a l'ACB, club del qual s'havia desvinculat l'estiu de 2024. Curiosament amb l'equip gallec hi havia debutat a LEB Or el 2010 a Fontajau, contra el Sant Josep. Amb 56 anys acabats de fer, el conegut popularment com l'Alquimista de Pontepedriña, el seu barri natal de Santiago de Compostel·la, va fer autèntica màgia per salvar un equip que semblava condemnat al descens. El relleu de Fotis Katsikaris després de la desastrosa actuació contra el Corunya (81-98), que deixava el Bàsquet Girona cuer (2/9), va dirigir 23 partits amb un balanç de 10 triomfs i 13 derrotes i va assolir la permanència en la penúltima jornada tot i perdre a la pista del Barça.
Una clàusula del seu contracte el renovava automàticament en cas de permanència i, d'aquesta manera, Moncho Fernández, que s'ha integrat ràpidament a la ciutat i parla un català més que correcte, iniciava aquest curs amb la voluntat de consolidar el projecte que havia començat a construir al costat de jugadors com Pep Busquets, Martinas Geben, Sergi Martínez, Mindaugas Susinskas, Guillem Ferrando, Maxi Fjellerup i Juan Fernández, set peces que també segueixen de la temporada anterior. Durant la pretemporada s'ha vist un equip ambiciós i amb gana, amb molta amenaça exterior, i amb un parell de fitxatges, Otis Livingston i Derek Needham, destacant poderosament. Segurament Moncho té la plantilla més ambiciosa del Bàsquet Girona en aquests quatre anys a l'ACB i amb la renovació s'assegura continuïtat per poder-la fer créixer almenys durant un parell d'anys.
La valoració de San Emeterio
"Estem molt contents perquè en Moncho és un entrenador de projecte, i així ho ha demostrat al llarg de la seva trajectòria. Crec que a Girona, després de la temporada passada, en què estàvem en una situació complicada, des del primer moment va fer una feina excel·lent en el dia a dia. Crec que és el capità de vaixell ideal per construir un projecte a llarg termini", ha explicat el director esportiu Fernando San Emeterio. Segons ell "Moncho encarna perfectament els valors del club, els valors que volem en aquest projecte, per damunt fi ns i tot dels resultats, que també van ser bons. El seu treball diari, la seva capacitat per resoldre problemes i la seva passió per la feina són exemplars. Estem convençuts que és la persona ideal per liderar aquest projecte a llarg termini que volem construir aquí al Bàsquet Girona, i per això s’ha decidit ampliar la seva vinculació des d’ara mateix, abans no entrem de ple en la voràgine esportiva".
