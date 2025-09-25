Ciclisme
L’equip d’Israel es queda sense bicis
L’empresa britànica Factor, que patrocinava fins ara l’esquadra de Sylvan Adams, anuncia que retira el suport al conjunt ciclista si no canvia de nacionalitat.
La direcció no ha anunciat reforços després de perdre els principals efectius: Derek Gee i Riccitello
Sergi López-Egea
Les protestes contra l’Israel-Premier Tech a la Vuelta no han quedat en no-res. La participació de l’equip de Sylvan Adams va ocasionar grans protestes que van servir, en l’àmbit social, per denunciar el genocidi a Gaza i en l’esportiu van obligar a cancel·lar dos finals d’etapa, a suspendre l’última jornada a Madrid i a fer diversos canvis de recorregut en la ronda espanyola per eludir manifestacions en favor de Palestina.
El conjunt israelià no té bicicletes per córrer la temporada vinent, ja que Factor, l’empresa britànica que els patrocinava fins ara, ja ha comunicat que no pensa continuar col·laborant amb l’esquadra si mantenen el nom i la bandera com a distintiu del bloc. Així ho ha informat Rob Gitelis, fundador de la marca, al portal Cyclingnews, un dels mitjans online més prestigiosos en informació ciclista.
La notícia arriba la mateixa setmana que diversos països han reconegut l’Estat de Palestina, entre els quals França i el Regne Unit, en el marc de l’assemblea anual de l’ONU. L’Israel-Premier Tech, té fins al 15 d’octubre per formalitzar la inscripció a la Unió Ciclista Internacional (UCI), on ha de comunicar la nacionalitat de l’equip per a la temporada 2026.
Alguns estaments ciclistes han mostrat des de la finalització de la Vuelta la preocupació que es puguin repetir les protestes que van alterar la ronda espanyola, ja que totes les proves World Tour, on figuren les principals curses del calendari mundial, estan obligades a acollir l’Israel-Premier Tech, amb el nom i la bandera que portin. A Espanya, la normativa també afecta la Volta, la Itzulia i la Clàssica de Sant Sebastià.
Retirar el mallot
Segons Cyclingnews, Adams estaria disposat a suprimir el nom d’Israel del mallot de competició, tal com van fer durant les últimes vuit etapes de la Vuelta, a excepció de la contrarellotge de Valladolid, en una mesura que no va servir per calmar els ànims davant l’exigència d’expulsar l’equip de la cursa, ordre que havia d’executar principalment l’UCI, que va recolzar el grup ciclista i va acabar culpant el Govern espanyol de la protesta. Factor, en canvi, sí que estaria disposada a mantenir el suport al conjunt ciclista si es desvincula totalment d’Israel i del suport que ofereix a la marca el Govern de Benjamin Netanyahu com a promoció turística del país. Factor Premier Tech o Premier Tech Factor serien dues de les opcions perquè l’equip pugui continuar competint sense problemes i buscar, alhora, una alternativa com a nacionalitat.
Segons diverses fonts Premier Tech, empresa canadenca –un país que també ha reconegut l’Estat de Palestina–, està preocupada pel futur de l’equip mentre mantingui la nacionalitat israeliana. La direcció tècnica, d’altra banda, encara no ha informat de reforços per al curs vinent mentre ha perdut els seus dos principals efectius: el canadenc Derek Gee ha fitxat per l’Ineos i el nord-americà Matthew Riccitello pel Decathlon. Així mateix, el seu principal reclam publicitari, el britànic Chris Froome, es troba convalescent d’un greu accident i el seu futur com a corredor, amb 40 anys, és incert, malgrat que ha manifestat que vol continuar en actiu una temporada més.
