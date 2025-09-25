«La meva germana Mima sempre em deia que algun dia havia de jugar a Girona»
Després d’una temporada brillant a Badalona, aquesta potent pivot de 27 anys i 1,92 metres, natural de Mali, arriba a Fontajau, per on hi havia passat en diverses etapes la seva germana Mima. Va ser 12 cops MVP de la jornada el curs anterior
Quins objectius té per a aquesta temporada a Girona?
L’any passat vaig fer una bona feina (al Joventut) i el meu objectiu sempre ha sigut jugar en un equip gran, com el Girona. Crec que puc aportar moltes coses per estar a dalt. També la meva germana, Mima, que havia jugat aquí, sempre em deia ‘Mariam, tu algun dia has de jugar al Girona’, em deia també que tothom m’ajudaria i que era un lloc boníssim. Per això vaig decidir venir aquí. Puc fer moltes coses per l’equip i també m’atreia el fet de disputar l’Eurolliga.
Tenia clar que no es volia moure de la Lliga Femenina, on ha fet la major part de la seva carrera (Gran Canària, IDK, Joventut)?
No m’importava marxar. Però Girona és el lloc perfecte, ara. Jugarem l’Eurolliga i aquí podré créixer encara més com a jugadora.
No s’ho va pensar massa quan li va arribar l’oferta.
Jo havia dit al meu representant, durant la temporada passada, que aquest curs marxaria a fora, a un altre país, per seguir amb la meva carrera. Al final, quam em va dir que tenia l’oferta de Girona, vaig canviar d’idea. Vaig tornar a parlar amb la meva germana i em va dir que si ella estigués en el meu lloc, triaria venir a Girona. Ella ja està retirada i ara viu a Mali.
Va jugar alguna vegada contra la seva germana?
Sí, la temporada passada quan ella estava al Cadí. També quan jo estava a Gran Canària i ella aquí a Girona.
Què li ha explicat de Girona?
Coses bones. A mi no m’agrada massa sortir, però visc al centre, hi ha gent, i hi estic bé. Estic contenta i feliç.
La temporada passada va ser la jugadora més determinant de la lliga: 12 MVP en 30 jornades i mitjanes de 22 punts i 10,8 rebots per partit. Què la va portar a fer aquest gran paper amb el Joventut?
Cada jugadora té un objectiu. Abans de la temporada passada m’havia estat un any sense jugar, fora del bàsquet. Abans de tornar, pensava que no ho podria fer, que el bàsquet s’havia acabat. Jo vinc d’una família d’esportistes i tothom em va ajudar. Vaig posar-me a treballar, vaig estar de cinc a set mesos preparant-me a consciència, i això em va ajudar molt. Li he d’admetre que al principi pensava que seria molt difícil tornar a jugar a nivell professional, però un cop hi era, i veia que les coses sortien, vaig veure que era fàcil. Cada setmana tenia al cap que havia de fer una mica més, i així vaig anar creixent.
Vostè es va agafar un any sabàtic després de l’etapa a l’IDK per ser mare, però va perdre el fill. Encara té aquest desig de ser mare?
Ara em centro en el meu somni de jugar, soc encara jove i ara em vull centrar en això fins que se m’acabi la carrera en el bàsquet. Després ja serà el moment d’intentar ser mare.
Parlava que un dels reclams per venir a Girona era l’Eurolliga. Què n’espera de l’equip en aquesta competició?
Nosaltres tenim un bon equip. M’agraden moltes coses. Estem treballant i assolirem els objectius. L’entrenador m’agrada molt, té caràcter i és exigent. Ens fa treballar molt dur.
Tene una gran plantilla. Tres de les cinc jugadores del millor cinc del curs passat juguen a l’Spar Girona (vostè, Bibby i Holm).
Sí. Tothom està preparat per fer una gran temporada. Hi ha moltes jugadores bones i podrem fer un gran any.
Per a què li ha servit el bàsquet a la vida?
Per a moltes coses, com li deia abans, vinc d’una família d’esportistes. Som sis germans, tres nois i tres noies, jo soc la darrera. Quatre juguem o hem jugat a bàsquet. La meva germana Mima s’ha retirat aquest any. Jo he fet moltes coses a l’Àfrica, hi tinc casa, una empresa, i una Fundació. Hi ha moltes nenes que pensen que en el futur seran com jo, per a moltes soc un referent. La Fundació porta el nom meu i el de la meva germana Mima, i això és un motiu d’orgull per fer coses per Mali i l’Àfrica.
Un clàssic de la lliga espanyola
Coulibaly es va formar al Gran Canària, amb qui va debutar a la Lliga Femenina la temporada 2015/16. També va passar pel Sant Adrià, l’IDK i el Joventut, tot i que entre Sant Adrià i l’equip basc va tenir un any a França, al Landerneau. Convertida en una de les pivots més poderoses, arriba a Fontajau.
