POLÈMICA
La UEFA estudia expulsar Israel i els EUA adverteixen que no toleraran que se l'aparti del Mundial
L'organisme europeu analitzarà la setmana que ve la possible suspensió, que afectaria les seves seleccions nacionals i els seus clubs, com va passar amb Rússia
Sergio R. Viñas
La UEFA estudiarà la setmana que ve la possibilitat d'excloure Israel i els seus equips de les competicions que organitza. Malgrat que ni el COI ni la FIFA han pres cap iniciativa al respecte, l'organisme europeu es planteja prendre la iniciativa tenint present el que va passar amb Rússia el 2022.
Segons informa 'The Times', un mitjà habitualment ben informat sobre els detalls de la política del futbol europeu, "la major part dels membres del comitè executiu estan a favor de la suspensió d'Israel", tot i que la decisió definitiva no està clara i s'haurà de debatre en aquest òrgan de direcció de la UEFA.
Afectació a l'Europa League
Una decisió d'aquest tipus no afectaria la Champions, per a la qual cap club israelià s'ha classificat, però sí per a l'Europa League, en la qual participa l'Hapoel Tel Aviv, que aquest dimecres va rebre una profunda reprovació dels aficionats del PAOK Salònica en el seu debut a domicili a la competició. La fase classificatòria per al Mundial 2026, a priori, quedaria exempta d'una possible suspensió de la UEFA, ja que es troba sota l'organització de la FIFA.
El raonable, no obstant això, és que la UEFA i la FIFA, enfrontades en algunes qüestions, vagin de la mà en aquest assumpte, com apunten fonts coneixedores d'aquest tipus de circumstàncies.
Israel és en aquests moments tercera del seu grup, amb els mateixos punts que Itàlia i sis menys que Noruega, que és líder. El guanyador del grup es classificarà directament per a la cita del proper estiu als Estats Units, Canadà i Mèxic, mentre que el segon disputarà una ronda de repesca per aconseguir una plaça.
Els EUA avisen davant d'un possible vet
En aquest sentit, i en previsió que es pugui adoptar aquesta decisió per part de les autoritats del futbol, un portaveu del departament d'Estat dels Estats Units ha assegurat a la cadena britànica BBC que el seu país treballarà per "frenar completament qualsevol intent de prohibir l'equip de futbol d'Israel participar a la Copa del Món", segons recull Efe.
Per a la UEFA, adoptar una decisió d'aquest tipus seria un abans i un després, atès que el vet de Rússia es va produir després d'un efecte cascada a partir de la recomanació del COI de suspendre les seves seleccions, clubs i esportistes, circumstàncies que no s'ha donat amb Israel.
Al contrari, el COI ha defensat en les últimes setmanes que Israel "compleix amb la Carta Olímpica" i que, per tant, no hi ha motius per excloure-la de les competicions esportives, començant pels Jocs Olímpics d'Hivern que se celebraran al febrer a Cortina d'Ampezzo (Itàlia).
