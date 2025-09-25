La vida d’un atleta gironí explicada en 90.000 km
Xavier Avellana, una llegenda de l’esport a Girona a punt de complir 60 anys, ha celebrat 150 Maratons, 146 mitges, 153 triatlons i 6 Ironmans, entre altres fites
«Si no tingués tot això, ho trobaria molt a faltar», explica, amb la veu trencada per les emocions, Xavier Avellana (Girona, 1966). «L’any que ve me’n toquen seixanta», diu. Ja s’ha comprat el regal. «Me n’aniré a Praga, a fer una Marató. La intenció era fer la de la Xina i córrer per la muralla, però et cobren una burrada». Avellana compleix anys i també fites esportives: a l’agost va celebrar les 150 maratons, a Helsinki. Acumula 146 mitges i 153 triatlons, entre altres. «És un sentiment molt íntim. Em fa sentir viu, em dona vida», assegura.
Per anar fins a l’inici d’aquesta història cal retrocedir algunes dècades. «La primera Marató que vaig fer va ser a Figueres, el 1988. Llavors, feia un mes i mig que m’havia casat. A casa teníem un bar i una botiga de llaminadures i allò era per Fires. Quan els vaig dir als pares que aniria a córrer, em van dir que d’acord, però que quan acabés havia de tornar de pressa per recuperar les hores. No va haver-hi cap problema», confirma, amb picardia. Recorda que aquella era una època sense informació, «més enllà d’algun tríptic o revista. No sabies ni què havies de fer, però, vaja, es tractava de fer quilòmetres i acabar-la». Ara, Avellana fa gestions de patrimoni familiar. Continua sent soci del Club Atletisme Girona, del qual va ser president durant 16 anys; va ser un dels creadors de la Cursa de la Dona i entrena a les GiRunneres, un grup de dones que es reuneix els dilluns i els dimecres al vespre a Fontajau. També ha escrit llibres.
«Abans el més típic era sortir per la Devesa, però també per la carretera de Sant Gregori, que actualment seria inviable. Com no hi havia trànsit, molta gent pujava i baixava d’allà», continua, i reconeix que «córrer m’ha ajudat en aspectes com la confiança, la disciplina o el fet d’agafar rutines. Aquestes coses et serveixen en el dia a dia. Perquè l’esport és com la vida: tu no pots córrer un mes i després deixar-ho de fer. Has de ser constant». Agraeix que la joventut s’animi, perquè «lluny d’anar de festa, fan esport. Han descobert que gràcies a l’esport es pot socialitzar». I opina que «sembla que no si vas a una Marató i no et fas una foto, no has fet res. Ara et fas una selfie amb el mòbil, però temps enrere s’hi anava amb una càmera al damunt i no sabies si quedava bé o no, perquè la imatge que disparaves no es veia. Tot i que n’hi havia que ja tenien l’angle agafat i no fallaven mai».
D’anècdotes, les que vulguin. «El primer Ironman va ser a Lanzarote, el 1994: allò sí que era una aventura. Començant per pujar la bicicleta a l’avió. Jo tenia una bossa, desmuntava les dues rodes, posava porexpan i que fos el que fos. Sempre hi havia el neguit de si arribaria bé i completa», escup l’atleta, que comenta que «aquestes proves són una bestiesa, fins i tot et qüestiones si pot ser bo per un tema de salut. És el més gran que he fet, de llarg». Un Ironman consta de 3.800 metres nadant, 180 quilòmetres en bicicleta i una Marató al final. Avellana n’ha fet sis.
La ciutat de l’amor
La Marató més bonica? «La d’Escòcia, rodejant el llac Ness fins a Inverness. T’envien amb autocar a 42 quilòmetres enmig dels Highlands, veus muntanyes per tots costats, t’apareixen els gaiters de no saps on allà tocant... És com una pel·lícula». La que no repetiria? «La de Marsella, i no pel recorregut. Passejant vaig tenir molta sensació d’inseguretat». A totes les preguntes respon amb fermesa, però una li toca la fibra. «El més inoblidable ho vaig viure a París». El món del gironí es va aturar durant els Jocs Olímpics del 2024. «Per primer cop, es van fer dues proves populars, una Marató i uns 10 quilòmetres. Durant dos anys, mitjançant una aplicació, anaves complint reptes setmanals i mensuals i et donaven punts. Van acabar sortejant 20.024 dorsals per a cada prova. Doncs bé, arriba el dia del meu aniversari, el 24 de gener, i m’arriba un correu electrònic...». S’atura un moment perquè no pot continuar parlant. «M’havia tocat... m’havia tocat...». Els ulls li brillen.
«Se’m posa la pell de gallina. Vam sortir a quarts de dotze de la nit, amb la ciutat tancada, però plena de gent. No m’oblido de com vam arribar al Parc dels Invàlids. Aquell ambient... és irrepetible, irrepetible. Amb la Torre Eiffel al fons... Allà no vaig córrer, allà flotava». Avellana tenia el suport de la Lidia, la seva parella, que «no va poder posar-se a la zona del Louvre, de la gentada que hi havia», i de les GiRunneres en la distància. «Quan faig una Marató, sempre els envio un vídeo quan arribo al quilòmetre 30. És una manera de motivar-les». En el grup, «encara alguna em diu que no li agrada córrer, però s’anima a ser-hi perquè passa una bona estona. La gent em diu que quan em veuen fer-ho, els venen ganes. Com a mínim, si sóc un mirall, ho sóc per una bona causa», assenteix.
Calcula que al llarg de la seva vida ha acumulat «uns noranta mil quilòmetres» corrent. Tot, esclar, autofinançat. «’A sobre pagues per córrer?’, em pregunten. Doncs sí, tot m’ho pago jo: viatges i curses. És part del joc. Cadascú sap què val la pena i què et compensa. Hi ha gent que gasta més en cerveses i alcohol que altres en fer esport», assumeix, i torna a Helsinki, la seva Marató 150. «Vam estar una setmana fent turisme amunt i avall. Després arriba el dia de la cursa i no t’aguantes, però aquesta és l’excusa per viatjar». Demana a les autoritats gironines que cuidin l’atletisme, perquè «abans hi havia moltes marxes populars als barris de Girona, i ara això ha desaparegut. Exigeixen això, allò altre... hi ha massa impediments. No sé si hauria de ser més fàcil, però com a mínim no cal posar tants bastons a les rodes. La gent té ganes de córrer, curses com la de la Dona, la Sant Silvestre o la d’Esports Parra s’omplen! De fet, a mi, en el seu dia, em va animar una cursa del Carrer Nou». Gràcies a aquella modesta prova, Avellana ha fet realitats uns somnis que no sabia que existien.
La covid
Durant la pandèmia, el gironí se les va empescar per continuar posant-se les vambes. «Vaig fer la ximpleria de córrer una Marató dins de casa dos dies abans que ens obrissin. Com? A banda del meu pis, al davant en tinc un altre, que feia poc havia deixat d’estar llogat. Així que vaig començar a obrir portes». La cosa promet. «Corria el meu pis, passava el passadís, m’arribava fins a l’ascensor, entrava a l’altre pis, on anava fins al final, i tornava fins al punt de sortida. Aquella volta potser feia trenta segons, i vaig estar més de cinc hores». Avellana va aprofitar per «recaptar diners per l’esclerosi múltiple. Vaig voler donar-li un sentit».
«De tant en tant pujaven les nebodes, perquè el meu germà viu a sota. Treien el cap per les escales per descobrir si encara estava bé», exposa, sense amagar el somriure. Avellana també va fer un munt de curses d’altres països pels carrers de Girona, en aquella època. «Totes les grans Maratons eren virtuals. S’havia de córrer amb una aplicació pels carrers de la teva ciutat. La cosa és que tinc medalles de Nova York, Boston, Estocolm o Roma sense haver-me mogut de Girona». La pròxima que farà és a Porto, el 2 de novembre. «Ara ja busco països en els quals no he estat. Només n’he guixat quinze, de moment».
El final encara no s’apropa. «Abans deia que als 60 plegaria, però mentre no em faci mal res i em continuï emocionant, ho continuaré fent», destaca. «Quan faig una Marató, en aquells quilòmetres puc ser jo. Aquell moment és per mi, allà m’aïllo del món. Córrer és com la vida: penses mil coses, tens moments alts i baixos on et preguntes què carai fas aquí o en altres crides que bé que hi sóc. És molt important tenir alguna cosa que ens estimuli, ens faci moure i ens faci sentir vius». Avellana ho ha trobat.
