El Bàsquet Girona venç amb molta superioritat al Nàpols (118-96)
L’encert des de la línia de tres dels de Moncho Fernández i la fluixa defensa visitant ha estat la clau per superar amb claredat al conjunt napolità en l'últim duel preparatori dels gironins abans del primer assalt de lliga el proper cap de setmana davant el Burgos
El Bàsquet Girona ha apallisat al Nàpols en l’últim duel preparatori abans de l’inici de lliga la pròxima setmana a Burgos. Els de Moncho Fernández, amb un bon treball en equip i, sobretot, amb un gran encert des de la línia de tres, han estat un malson per a la defensa italiana. El Nàpols ha arribat al descans 28 punts per sota i, en els darrers 20 minuts d’enfrontament, en moments a 31 punts, fent que poguessin fer ben poc per capgirar la situació.
El duel ha començat veient com els italians, amb un parell de triples ràpids gràcies a un gran Bolton, prenien avantatge i posaven un +8 en el marcador (3-11). La resposta gironina, però, no s’ha fet esperar: l’entrada de Vildoza ha donat aire a l’atac i un encertadíssim Hughes des de la línia de tres ha capgirat l’electrònic (13-11). A partir d’aquí, els locals han desplegat el seu millor joc, trobant opcions constants des del tir exterior. Ferrando, Susinskas i el mateix Hughes han allargat la festa dels triples fins a tancar un primer quart molt solvent amb un +4 (31-27).
El segon període ha començat amb el Girona ampliant la diferència gràcies a l’agressivitat de Sergi Martínez i la inspiració de Livingston, que han situat la màxima del moment a +16 (43-27). L’aler nord-americà ha continuat imparable i, amb un altre triple, ha posat el +19 que ha obligat al tècnic visitant a aturar el joc. Tot i així, el temps mort no ha servit per frenar la inèrcia dels de Fontajau, que han seguit trobant cistelles fàcils i castigant la fluixa defensa italiana fins a obrir un avantatge de 28 punts abans del descans (70-42).
En la represa, els de Moncho Fernández han continuat amb les dents afilades, buscant no decaure ni donar opcions als napolitans de posar-se dins el duel, tot i l’àmplia distància al marcador. Amb una mà molt fina des del triple, Hughes ha continuat sumant de tres en tres i ha fet aixecar el públic present en el primer partit del nou Bàsquet Girona a casa seva. No abaixar la guàrdia ha estat clau per mantenir un gran avantatge i evitar qualsevol tipus de reacció visitant. Els napolitans han intentat durant els primers deu minuts de la represa reduir la diferència per sota dels 20 punts, però la concentració de l’equip de Moncho Fernández ho ha impedit.
A 2:06 del final del tercer quart, una gran esmaixada de Geben ha situat el Bàsquet Girona a +31 (91-60), per continuar engrandint la festa anotadora de Fontajau aquest vespre, fent pràcticament impossible qualsevol tipus de reacció per a l'últim quart.
Malgrat estar el partit pràcticament resolt, el Nàpols no ha abaixat els braços i un parcial de 0-8 ha reduït la diferència a 23 punts (99-76), a més a més, han aconseguit reduir la diferència a 19 per moments (109-90), per tant, fent que la derrota no semblés tan contundent. Ara bé, els ha servit de ben poc, perquè la claredat i la solidesa amb què l’equip de Moncho Fernández ha afrontat el duel l’ha fet molt superior als seus rivals. Si a aquest fet li sumem que, durant els darrers quatre minuts, Ferrando, Sergi Martínez i Livingston han trobat l’encert també des del tir exterior, el resultat ha acabat sent una victòria contundent (118-96) d’un Bàsquet Girona que, a partir de la propera setmana, ja afrontarà els primers exàmens amb l’estrena a l’ACB.
