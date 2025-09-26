El Bisbal tanca la primera fase de la Copa d’Espanya
L’equip dirigit per Èric Surís, que presenta un balanç d’una victòria i una derrota en la competició estatal, rep dissabte al Pavelló Vell al Saragossa (19 hores)
El Pavelló Vell es prepara per respondre com el Bisbal Bàsquet mereix en el darrer partit de la primera fase de la Copa d’Espanya d'aquest dissabte contra el Saragossa (19 hores). L’equip d’Èric Surís presenta un balanç d’una victòria (a Salou, 76-81) i una derrota (a Osca, 98-80). «L’equip ha treballat bé, aquesta setmana. Evidentment, una derrota sempre et subratlla d’una manera encara més forta el que has de continuar treballant, com és obvi en la quarta setmana de feina», explicava el tècnic gironí en la prèvia.
«Continuem sobre el previst. Sí que tenim un puntet més de ràbia, provocada per la patacada, però no hi ha res que se surti de l’establert. Hem de mantenir-nos en la línia on pensàvem moure’ns i això estem fent, sota una bona ètica de treball i una bona actitud», subratllava Surís, que valorava d’aquesta manera el Saragossa. «Esperem un partit molt dur, serà d’un perfil similar al de l’Osca pel que fa a nivell. Sabem que els conjunts aragonesos són dos dels més potents de la categoria. Tenen diferents característiques i jugadors, però la dificultat és màxima. Però estem preparats per competir el millor possible. Hem d’estar concentrats i intensos per estar a l’altura».
Samba Kane, per la Lliga
El Bisbal no podrà comptar amb Samba Kane. «La seva absència és un contratemps molt important. Teníem l’equip preparat amb dos cincs i estem fent tota la pretemporada amb un cinc, amb tot el que això significa: anar coixos en els partits, treballar amb quatres al cinc, amb tresos al quatre... Tot és una cadena i fa que ens veiem obligats a improvisar una mica». Surís reconeixia que «hem tingut problemes de visat perquè pugui venir fins aquí. Sembla que estan en el punt final de resolució i esperem que aterri durant el cap de setmana i tenir-lo a correcuita per al debut a la Lliga».
Respecte a Mikhailov, va finalitzar dient que «està fent una feina molt bona, és un més del grup, perquè tots ho estan fent bé. En la Copa té uns números i una participació destacada i estic content. A part, és una excel·lent persona en el dia a dia. Però vull destacar el bon ambient general del grup».
