El gironí Aleix Garcia i Rodrigo Conde, a un pas de la medalla al Mundial de rem

Imatge d'Aleix García i Rodrigo Conde.

Imatge d'Aleix García i Rodrigo Conde. / Federació Espanyola de Rem

EFE

El gironí Aleix Garcia (que ara competeix amb Raspas del Embarcadero) i Rodrigo Conde (Miño) s'han quedat a un pas de la medalla en la final de doble sculls dels Mundials de rem que s'estan disputant en el centre aquàtic de Shanghái, en concloure en la quarta posició a una mica més de dos segons del podi.

Els palistes espanyols, subcampions del món en 2022, van acabar amb un temps de 6.17.42 que no els va permetre obtenir un nou metall, ja que els irlandesos Philip Doyle i Fintan McCarthy s'han penjat el bronze amb 6.15.13.

La victòria se l'han emportat els polonesos Miroslav Zietarski i Mateusz Biskup, imparables, amb un temps de 6.11.97, inabordables també per als serbis Martin Mackovic i Nikolaj Pimenov, segons amb 6.13.57.

El doble scull femení Aina Cid i Virginia Díaz va acabar en el 'top 10' del món. Les espanyoles van ser quartes en la final B amb un crono de 7.09.53, lluny de les tres primeres posicions que van ocupar els pots d'Irlanda (7.00.20), els Estats Units (7.00.93) i Uzbekistan (7.02.60).

Mentrestant, l'aragonesa Esther Briz, bronze europeu fa dos anys en dos sense, disputarà el diumenge la final A de skiff en ser tercera de la segona semifinal, en la qual, amb un temps de 7.36.82, tan sols va ser superada per la irlandesa Fiona Murtagh (7.29.61) i la lituana Viktorija Senkute (7.32.11).

Daniel Díaz i Josefa Benítez van ser cinquens en el seu semifinal de doble scull mixt adaptat i tindran que lloc en la final B pels llocs del seté al dotzé.

