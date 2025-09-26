ACTUALITAT BLAUGRANA
Joan Garcia es lesiona el menisc: sis setmanes de baixa aproximadament
El porter català passarà demà dissabte pel quiròfan, mentre que Raphinha, afectat per un problema al bíceps femoral, estarà fora de combat unes tres setmanes
Albert Guasch
Si Joan Garcia pensava que el pitjor que li podia passar aquesta setmana va ser la patacada que va provocar el gol de l'Oviedo estava molt equivocat. El seu primer error flagrant com a porter blaugrana s'ha vist empetitit per la seva primera lesió. I no una qualsevol. El menisc intern del genoll esquerre se li ha fracturat a l'entrenament de recuperació d'aquest matí. Aquest dissabte passarà pel quiròfan per sotmetre's a una artroscòpia i el temps aproximat de baixa, segons l'estimació del club, serà de quatre a sis setmanes en funció de la seva evolució.
No estan sent hores relaxants per a Hansi Flick i el departament mèdic del Barça, perquè no només Joan Garcia ha caigut. També Raphinha, que ja va ser substituït davant l'Oviedo amb problemes musculars. Segons el club, pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, que el mantindrà apartat dels terrenys de joc unes tres setmanes. Un festival de baixes.
El dia que Lamine Yamal ha anunciat el seu retorn a l'activitat normal i apunta que serà convocat per al partit de diumenge contra la Real Sociedad s'ha ennuvolat amb les lesions del porter català i el davanter brasiler. Especialment impactant és la lesió de Joan Garcia, que havia tingut un inici de temporada molt convincent, malgrat la fallada a Oviedo. El tractament conservador, com es va intentar amb Gavi, ha quedat descartat de seguida i el mateix doctor que va operar aquesta setmana el centrecampista, Joan Carles Monllau, intervindrà el porter.
Durant aquest període, i amb Ter Stegen de baixa de llarga durada, haurà de cobrir la porteria barcelonista Wojciech Szczesny, de 35 anys, com ja va fer la temporada passada. Amb Kochen a Xile disputant el Mundial sub-20 amb la selecció dels EUA, la suplència serà per a Eder Aller.
