L'Spar Girona també engresca Fontajau (81-63)
Carter, amb 22 punts i Jocyte amb 20, són les màximes anotadores de l'equip gironí contra el Tolosa en un festival de triples a la primera part
Gairebé cinc mesos després d'aquella (quasi) remuntada de 19 punts contra el Casademont Saragossa a les semifinals de la lliga (88-75) l'Spar Girona ha tornat a casa, a Fontajau, per presentar a l'afició l'il·lusionant projecte d'aquesta temporada ja de manera oficial sota el paraigües del Bàsquet Girona. L'equip de Roberto Íñiguez enceta la lliga la setmana que ve a Estepona i en la següent serà el moment d'obrir l'Eurolliga, en l'any del retorn. De moment, però, el projecte avança a pas ferm, tot i un últim quart amb molts problemes d'anotació (només 8 punts). Avui contra el Tolosa l'Spar ha confirmat les bones sensacions de tota la pretemporada (81-63), que tanca amb ple de victòries i un títol de Lliga Catalana que feia quatre anys que no es guanyava. Això sí, l'equip continua a l'espera de Chloe Bibby, encara a la WNBA amb Indiana Fever, tot i que no juga per lesió des de mitjans d'agost i no se sap encara quan tornarà ni en quin estat.
A les gironines els ha costat entrar al partit, el ritme no fluïa, i San Antonio, la rival més efectiva, liderava el Tolosa. Però, de cop, ha aparegut Ainhoa López, inèdita aquesta pretemporada per unes molèsties, i amb 10 punts seguits (dos triples) ha canviat la decoració del partit. Del 13-17 s'ha passat a un 23-17 a l'inici del segon quart i a partir d'allà, amb el marcador de cares, l'equip s'ha deixat anar. A partir de bones defenses i del control del rebot defensiu l'Spar Girona ha pogut córrer i aquí és letal. I més si entren els triples (8/15 al primer quart, amb Jocyte especialment inspirada amb quatre) i a la vegada es té un referent a la pintura de la qualitat de Coulibaly. Un 2+1 seu, precisament, ha donat per primera vegada un marge de 10 (38-28), que amb l'empenta de Jocyte al final del segon quart ha augmentat als 13 al descans (52-39).
Les més de 2.000 persones que ja hi havia al pavelló s'ho passaven bé, que és, en definitiva, del que es tracta. Si Ainhoa, Jocyte i Coulibaly havien sigut els noms propis de la primera part, al tercer quart s'hi han afegit Carter, amb 8 punts seguits (dos triples) que han donat un +15 al Girona (62-47), i Quevedo, que amb un altre tir de tres ha posat el +18 (65-47). S'han vist molt bons minuts de l'Uni en defensa, amb l'equip poderosament endollat malgrat tenir el partit perfectament sota control, i fent tot just la primera falta a tres minuts d'acabar el parcial. Dos tirs lliures de Coulibaly posaven el +20 (67-47) amb l'equip francés a punt d'aixecar la bandera blanca.
El darrer assaig arribava al final havent complert l'objectiu de seguir progressant i oferir una bona imatge en l'estrena davant l'afició. El darrer quart, però, ha sigut una mica més feixuc, amb un Spar que trobava molts més problemes per anotar i, de fet, no ho ha fet en els primers tres minuts i mig, obligant a Íñiguez a demanar temps mort. També s'ha de dir que el Tolosa no ho ha aprofitat perquè tot just ha fet dos punts en aquest mateix període de temps. L'entrenador del Girona ha donat entrada a Coulibaly i Carter per Pendande i Canella per dinamitzar el joc, que ha seguit encallat fins que Quevedo ha convertit un tir lliure a quatre minuts pel final (74-59). El parcial del quart era demolidor: 1-2.
A 2.02 queia el primer triple de l'Spar Girona en aquest darrer parcial, obra de Carter (79-61), per entrar a una recta final on, amb el partit sentenciat, les gironines han mantingut el desencert i certa precipitació malgrat acabar guanyant amb comoditat (81-63). En aquests darrers 10 minuts el Girona tot just ha anotat 8 punts. Res a dir, però, davant d'una bona posada en escena global que culmina una pretemporada que engresca.
