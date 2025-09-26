Sergio Busquets anuncia la seva retirada del futbol quan acabi la temporada
«Aquests seran els meus últims mesos al terreny de joc. Em retiro molt feliç, orgullós, ple i sobretot agraït», va assegurar a les seves xarxes socials
Sergio Busquets va anunciar aquest dijous que posarà punt final a la seva carrera com a futbolista professional en acabar l’actual temporada de la MLS amb l’Inter Miami a finals d’any.
«Aquests seran els meus últims mesos al terreny de joc. Em retiro molt feliç, orgullós, ple i sobretot agraït», va assegurar Busquets, de 37 anys, en un vídeo difós a les seves xarxes titulat “tot final és un nou començament”.
«Sento que ha arribat el moment de dir adéu a la meva carrera com a futbolista professional. Han estat gairebé 20 anys gaudint d’aquesta història increïble que sempre havia somiat», va afegir.
El migcampista va confessar en el vídeo que el futbol li ha regalat «vivències úniques, en llocs meravellosos, al costat dels millors companys de viatge».
Al “dream team” del Barcelona
Busquets va arribar al primer equip del Futbol Club Barcelona la temporada 2008-09, amb 20 anys, de la mà de l’aleshores entrenador blaugrana, Josep Guardiola.
Va ser peça clau del millor Barça de la història al costat de Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta, entre d’altres.
En el seu palmarès hi figuren 3 Copes d’Europa, 9 Lligues, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs i 3 Supercopes d’Europa, a més d’altres títols.
«Gràcies al Futbol Club Barcelona, el club de la meva vida. Allà vaig complir els somnis que tenia de petit, vaig vestir la samarreta que estimava en centenars de partits, vaig celebrar molts títols i vaig viure moments únics al Camp Nou que mai oblidaré», va dir.
Busquets va militar quinze temporades al primer equip, arribant a lluir el braçalet de capità. El de Badia del Vallès (Barcelona) és el tercer jugador que més partits oficials ha disputat amb el Barça —prop de 700—, només per darrere de Messi i Xavi.
Mundial i Eurocopa amb la selecció espanyola
Amb la selecció d’Espanya, Busquets va guanyar el Mundial de 2010 i l’Eurocopa de 2012. «Va ser un honor representar-la tantes vegades», va assegurar.
Després d’aquelles quinze temporades al Camp Nou, Busquets va emprendre el 2023 l’aventura de la MLS amb l’Inter Miami de David Beckham, on ha tornat a compartir vestidor amb Messi i Jordi Alba, els seus inseparables companys al Barcelona.
A Miami ha estat titular indiscutible, primer a les ordres de Gerardo Martino i ara de Javier Mascherano, tots dos també amb passat barcelonista.
A l’Inter Miami li queden cinc partits de fase regular abans de l’inici dels play-off pel títol. La final de la MLS, en cas d’arribar-hi, seria el 6 de desembre.
«L’equip espera ara el seu suport en la recta final de la campanya, en què posarà fi a una carrera extraordinària en què va conquerir nombrosos títols i reconeixements, guanyant-se un lloc entre els millors migcampistes de la història del futbol», va dir l’Inter en un comunicat.
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Trobat amb vida el boletaire de 77 anys desaparegut a Gombrèn