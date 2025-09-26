Tot queda en només un ensurt
L’equip repara en la segona meitat una mala passada de Joan Garcia i firma una altra d’aquelles remuntades que el van portar al títol. Eric va empatar i Lewandowski va firmar l’1-2 al cap de quatre minuts d’aparèixer.
Joan Domènech
Joan va ficar la pota, Eric va reparar la mala passada i Lewandowski va dissimular el desperfecte. Tot va quedar en un ensurt i a l’inventari final constarà que el Barça va firmar una altra de les seves remuntades. No tan antològica com les de la campanya anterior que el van conduir al títol, no tan difícil com la del camp del Llevant, on va haver d’aixecar dos gols, però no menys valuosa per evitar que s’obrís una bretxa amb el Madrid. Va servir, a més, sobretot, perquè no constés una deshonrosa derrota davant un acabat d’ascendir, per més que el Barça no hagués guanyat ni el 30% dels partits (11 de 38) en les seves visites anteriors a Oviedo, una plaça que l’estadística catalogava de difícil.
Joan Garcia havia desmentit la seva escassa habilitat en el joc de peus quan es va permetre una ostentació de confiança. Va sortir de la seva porteria a interceptar una pilota amb la cuixa i, des de la línia de banda, a més de 40 metres de la porteria, va voler fer una passada amb l’esquerra a Casadó. L’Oviedo, és clar, a través de Reina, no va rebutjar ni de bon tros el regal per avançar-se en el marcador. A Joan el van salvar dos dels seus guardians per recuperar l’empat a l’altra àrea –entre Araujo i Eric– i Lewandowski, al cap de quatre minuts d’entrar, va tornar el marcador al més probable.
Van sortir els companys proclamant els seus ànims cap a Gavi amb una samarreta a l’entrar al camp, i el que més podia animar l’interior, que es va agitar a casa amb la pota rígida, era que marxessin amb el triomf que comenci a alleujar el llarg empresonament que patirà a la infermeria. Condemnat a consumir futbol per la tele, ahir a la nit va veure un home exemplar. I no perquè sigui capaç de xutar un córner amb la dreta i, el següent, amb l’esquerra.
Cazorla, l’exemple de Gavi
Santi Cazorla complirà 41 anys al desembre i es convertirà en el futbolista més vell a haver jugat a Primera. És un referent al qual mirar. En particular, per a Gavi. No tant per la seva longevitat. Ni per la seva generositat. El capità de l’Oviedo, que cobra el mínim estipulat a Primera (195.000 euros anuals), és un exemple de tenacitat i perseverança davant les lesions. Es va passar tres mesos de baixa quan es va trencar el peroné als 25 anys, en va estar sis més per una ruptura de lligaments del genoll als 31 i després es va mantenir gairebé dos anys (dels 32 als 34) aturat, amb una infecció al tendó d’Aquil·les tan esfereïdora que els metges li van aconsellar la retirada definitiva.
I encara hi és, titular per primera vegada contra el Barça, a tall d’homenatge, dirigint l’operació de l’Oviedo en atac. Cazorla va trepitjar poc o gens l’àrea pròpia. Sobrava. Estava plena de jugadors blaus protegint el regal de Joan Garcia. El porter del campió va cometre un error impropi i el de l’acabat d’ascendir es multiplicava en parades. Escandell va neutralitzar dos xuts de Rashford i un d’Araujo abans que Reina es transformés en un highlight de YouTube.
Canvi desfet
Amb tot el seu ímpetu, Gavi no hauria arribat a interceptar l’agosarat intent del rival si hagués jugat en lloc de Casadó, el migcampista elegit per Flick per donar un descans a De Jong. I va ser Casadó el sacrificat, i no per la seva responsabilitat en el gol. Al Barça li faltava enginy i atreviment, i ho necessitava en dosis industrials per aixecar l’1-0.
La fabulosa banqueta de què ara disposa Flick va transformar la derrota en la victòria en un no res, més aviat del que s’esperava. En 25 minuts. De Jong va posar la pilota al cap a Lewandowski, que va solucionar l’assumpte al cap de quatre minuts d’aparèixer.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»