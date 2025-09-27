Copa Espanya: El Bisbal Bàsquet no pot superar al Saragossa i s'acomiaden de la competició (63-88)
Els d’Èric Surís s'ha quedat sense opcions de ser a la següent ronda després d’aconseguir només un triomf en els tres partits de la fase de grups
El Bisbal Bàsquet s'ha quedat sense opcions de ser a la següent ronda de la Copa Espanya després de perdre a casa contra el Saragossa en la tercera i última ronda de la competició. Els d’Èric Surís, que avui no ha pogut estar a la banqueta perquè està malalt, han partit la forta embranzida del Saragossa des del primer moment, sortint combatiu per endur-se la victòria al pavelló Vell. L’equip aragonès ha començat amb encert durant el primer parcial, gràcies al seu dorsal 22, Jonathan Thomas Zaho, que ràpidament i a mida d’anar fent punts s'ha anat convertint en el màxim anotador del xoc. L’encert visitant ha portat a tancar els primers 10 minuts amb 12 punts de diferència entre els dos conjunts (12-24).
A mesura que anaven passant els minuts de la primera part, el conjunt baix-empordanès ha intentat agafar-li el pols als aragonesos per a reduir la distància, malgrat tot, per part visitant ha aparegut Eduard Gatell per a sumar-se a la festa anotadora. A 30 segons per arribar al descans, els visitants s'han posat 21 punts per sobre (23-44) dificultant molt la reacció dels bisbalencs en els darrers 20 minuts.
En la represa el partit ha continuat en la mateixa línia d’abans de visitar vestidors i un parcial de 4-12 en els primers minuts de quart ha augmentat la diferència fins als 27 punts (31-56). Malgrat tot, els locals no s'han donat per vençuts i amb un no res han capgirat la dinàmica del tercer quart amb un parcial de 14-2 en, tan sols, dos minuts i escaig. El bon moment local ha continuat i a 4:40 del final han aconseguit reduir la gran diferència de 27 punts per posar-se a 12 (62-74), fent possible el que semblava impossible. Per mala sort, el Saragossa ha sabut reaccionar als bons moments del Bisbal i l’àmplia diferència de punts de la primera part ha estat un cim massa difícil d’escalar per un Bisbal Bàsquet que malgrat tot, ha lluitat fins al final.
Tot i la derrota, el Bisbal Bàsquet ja ha de pensar en l’inici de la primera jornada de lliga, ja que el pròxim diumenge visiten el pavelló d’Albacete (19:00 h) per buscar el primer triomf en la segona en l'inici de la segona temporada consecutiva a Segona Federació.
