Fontajau presumirà de 5.600 espectadors
El Bàsquet Girona està esperant els permisos de les noves graderies, que podrien utilitzar-se el dia 11 contra l’UCAM Múrcia
L’afició del pavelló de Fontajau encara tindrà un pes més gran, a partir d’ara. Tal com es va poder veure en la doble presentació de divendres, de l’Uni Girona i el Bàsquet Girona, el club gironí ja té instal·lades les noves graderies, que permetran que l’aforament s’elevi fins als 5.600 espectadors. L’entitat, que ha treballat de valent per a tenir-ho tot llest per a l’inici d’aquesta temporada, està pendent dels permisos pertinents. L’estimació és optimista i s’espera que el vistiplau arribi en pocs dies i les grades estiguin obertes per al debut dels de Moncho Fernández a Girona, l’11 d’octubre, en la visita de l’UCAM Múrcia.
«Aquesta és una millora molt significativa per a l’ambient i l’experiència dels dies de partit. Més aficionats a les grades vol dir més caliu, més pressió per als rivals i més suport per als nostres equips», expressen des del Bàsquet Girona. La resposta de l’aficionat gironí després del somiat ascens a l’ACB és extraordinària: actualment, hi ha llista d’espera d’abonaments i Fontajau és un dels pavellons amb un tant per cent més elevat d’ocupació.
A més, l’entitat que presideix Marc Gasol aposta fort per tenir la concessió de les instal·lacions. Fa uns dies, l’Ajuntament va anunciar que s’havia aprovat l’autorització de la cessió d’usos ampliada a favor del club per a la present temporada 2025-2026, un primer pas per tancar l’estiu que ve l’entesa definitiva. Així, de moment, aquest curs hi haurà una cessió d’espais d’ús privatiu (com la pista central) i d’altres de compartits.
6.000 abonats i sumant
Les noves grades mòbils ja instal·lades permetran alliberar part de la llista d’espera que tenia el club per a abonar-se. El nombre d’abonats sumant els dels dos equips (Uni Girona i Bàsquet Girona) arriba als 6.000 i l’objectiu encara és fer-lo créixer més.
La part esportiva viu un bon moment i això també es palpa a l’ambient. En els primers partits a Fontajau, tant l’Uni Girona com el Bàsquet Girona van rendir de meravella. La passió pel bàsquet s’encomana a través d’uns resultats esperançadors que fan creure en una gran temporada.
Sigui com sigui, el projecte del Bàsquet Girona cada cop és més fort: 5.600 espectadors al pavelló en donaran fe.
