El Geieg sorprèn al Segle XXI (49-52) i aconsegueix un bitllet per a la final de la Lliga Catalana Femenina 2 en un partit trepidant

Les gironines es veuràn les cares amb el Mataró a la final, que es disputarà demà a les 18:00 a Llinars del Vallès

Entrada a cistella d'una jugadora del Geig / Núria Pérez / FCBQ

Salta la sorpresa al Pavelló Municipal de Llinars. El Geieg, que va accedir a les semifinals de la Lliga Catalana Femenina 2 com a millor segona, venç de tan sols 3 punts al Segle XXI en un partit amb suspens fins a l'últim segon i jugarà demà la final contra el Mataró. Les gironines han sabut gestionar amb intel·ligència l'avantatge de sis punts obtinguda al primer parcial. Tot i les envestides del conjunt del maresme, el Geieg ha aguantat el resultat a partir d’una bona defensa, provocant múltiples pèrdues de possessió de l’equip rival, i limitant l’anotació del Mataró a 20 punts els dos primers quarts (20-28).

El tercer quart ha començat seguint la mateixa línia argumental de tot el partit, tanmateix, una apretada final del Mataró ha igualat el marcador a 39. El Geieg ha pagat car la falta d’encert en el triple (6%) i els desajustos defensius. De permetre 20 punts fins a la mitja part, a permetre’n 19 en només un quart. 

Alba coma a les semifinals de la Lliga Catalana Femenina 2 / FCBQ

A l’últim quart s’han notat els nervis d’ambdós equips, amb imprecisions i tremolor de canells. Tan sols 4 punts anotats entre els dos equips els 3 primers minuts i mig. El Mataró ha posat el peu a l'accelerador col·locant-se per sobre en el marcador quan faltaven 5 minuts pel final del partit. Tanmateix, el Geieg, fent un exercici de maduresa, ha tingut temps de remuntar i esmenar la falta d’encert de cara a cistella gràcies a un bon partit d’Alba Coma, que ha anotat 12 punts i ha estat la millor jugadora del partit.

Tot i aquest ensurt al final, les de Pau Fuster tenen permís per a somiar una nit més amb ser campiones de la Lliga Catalana Femenina 2. Demà, cita a les 18 al Pavelló Municipal de Llinars contra el Mataró, l’únic equip invicte de la competició.

