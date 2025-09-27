Puntàs d’or del Shum en el retorn a l’elit (3-3)
Un gol de Xavier Gurri pocs segons abans del final permet empatar a la pista del Liceo, que havia remuntat un desavantatge de dos gols
La victòria del Shum en el retorn a l’OK Lliga hauria estat una passada. I això pensaven un munt d’aficionats, ja no només del mateix equip selvatà, sinó gironins i amants de l’hoquei patins, quan van veure la posada en escena dels de Jordi Garcia. Un 0-2 tant contundent com preciós, que, entre una cosa i l’altra, va acabar capgirat. El Liceo, un dels grans de l’hoquei estatal, va fer seu el marcador després de posar-hi molta intensitat. El destí encara tenia un as a la màniga, però: Xavier Gurri, a pocs segons, va regalar un punt merescudíssim (3-3).
Va ser un duel per a gaudir, però també per a patir. Molt bé es van posar les coses quan Roger Presas i Aleix Domènech, en cinc minuts, situaven un avantatge de dos gols al·lucinant. El cinc escollit per Garcia, format per Jordi Pons, Josep Hernández i els tres golejadors, quedava per a la història. Com uns primers minuts per emmarcar. L’espera havia valgut la pena.
Remuntada provisional
Abans del descans, però, Bruno Saavedra va avisar retallant les diferències, insalvables de totes totes quan César Carballeira va col·locar el 2-2 en l’inici de la represa. Calia resistir.
Però la tempesta no afluixava, al contrari. Els gallecs, abrigats per la seva gent, van convertir el pavelló en una caldera. Faria el tercer David Torres a gairebé nou minuts del final. Semblava que la cosa acabaria malament.
El caràcter del Shum, però, va prohibir-li la rendició. Va saber aguantar en els pitjors moments i, al final, va tenir premi. Dels grossos, esclar. Després d’una falta directa desaprofitada pel local Arnau Xaus, Xavier Gurri, a 29 segons per deixar els patins al vestidor, va culminar una jugada per situar l’empat a tres.
El punt, que és un puntàs per les formes i el fons, és un gran començament. Si la il·lusió ja era gran, després d’això qui sap on és el límit dels selvatans.
