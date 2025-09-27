El temps de descompte fa embogir a l’Escala
El conjunt alt-empordanès suma un punt molt treballat contra el líder Hospitalet en uns darrers segons inesperats: Casti fa el 0-1, igualat per Sanku
Els barcelonins ho havien guanyat tot; però va ser plantar-se al Nou Miramar i comprovar les dificultats que l’equip alt-empordanès planteja. No va ser fins a la (teòrica, però falsa) darrera jugada del partit que van superar el porter Jona i companyia en el qual semblava el pitjor càstig possible al sacrifici col·lectiu dels locals, ja al límit de les forces. Però l’Escala no les havia esgotat totes i, quan el xiulet final era gairebé un fet, ara sí, en l’última jugada, Sanku va enviar la pilota al fons de la xarxa, davant la incredulitat del personal. Va ser un temps afegit completament embogit entre l'Escala i l'Hospitalet (1-1).
El visitant Flavio, amb un xut al pal, va ser el jugador que més a prop va estar de marcar abans de l’explosió provocada en els darrers segons, amb el nom propi de Casti com a malson principal dels escalencs. Els de David Gurillo van encaixar tan bé el cop que fins i tot van provocar-ne un altre, que va deixar al líder amb un pam de nas.
La reacció, corresposta amb l’ovació d’una afició local entregada, fa que l’Escala es mantingui en la zona alta de la classificació, amb set punts. No serà fàcil guanyar-los, aquesta temporada.
