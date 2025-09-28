El GEiEG frega el primer títol a la Lliga Catalana (52-54)
Les grupistes planten molta cara al Mataró però acaben cedint després d'una segona meitat a remolc
Lluc Perich Pérez
El GEiEG PACISA va fregar el seu primer títol nacional en la disputadíssima final de la Lliga Catalana Femenina 2, a Llinars del Vallès, on va acabar cedint 52-54 amb el Mataró tot i el gran lideratge de Júlia Fernández (21 punts i 36 de valoració).
La primera meitat va estar marcada pel frec a frec constant entre tots dos equips, que van marxar al descans amb un 30-31 favorable a les maresmenques. La màxima diferència en aquests minuts va ser un 18-23 que les grupistes no van trigar a aixecar (25-23). En la represa, però, el Mataró ja va fintar amb començar a imposar la seva energia. El tercer quart va distanciar-se a sis punts (38-44) i, en l’últim parcial, va pujar una altra marxa per a posar terra entre elles i el GEiEG PACISA amb un màxim avantatge de nou punts (43-52) quan faltaven sis minuts.
El guió semblava escrit, però l’orgull gironí va sortir a exhibir-se i, encoratjades després d'un temps mort de Pau Fuster, les grupistes van posar-se 50-52 de les mans de Júlia Fernàndez i Mar Carbó. Ara va ser el Mataró qui va aturar el joc, molt frenat a les acaballes. Tot i la igualada del GEiEG, Guàrdia va caçar un rebot que va ser definitiu (52-54). Ni dues entrades de Carbó, ni els triple de Coma i de Bagaria, el darrer sobre la botzina, van poder capgirar el destí.
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor