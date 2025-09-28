L'Olot rubrica la seva segona victòria de la temporada i segueix sense conèixer la derrota (2-1)
L'equip volcànic guanya el xoc entre els únics dos equips invictes de la categoria
Quarta jornada de lliga i l'Olot es resisteix a perdre. Aquesta vegada a casa, els garrotxins han aconseguit segellar la segona victòria de la competició. La víctima ha estat l'Atlètic Lleida, l'únic equip - juntament amb el club volcànic - que encara no coneixia la derrota aquesta temporada, fins que Albert López ha fet moure l'electrònic al minut 80 col·locant el 2-1 al marcador, que no es tornaria a moure. D'aquesta manera, l'Olot allarga així la seva ratxa d'invicte i acaba amb la de l'Atlètic Lleida, convertint-se en el botxí de segona federació.
La primera part ha acabat amb un 0-0, i el més destacat ha estat un xut molt potent de Martí Puigvert que ha aturat el porter de l'Atlètic i la lesió de Moro Sidibé, que ha estat substituït per Bilal. Tanmateix, a la segona meitat el conjunt local posaria una marxa més, i en conseqüència, gaudirien de més ocasions, avançant-se finalment en el marcador al minut 60 amb un gol de Marc Mas. Malgrat avançar-se, l'Olot no ha tret el peu de l'accelerador, i ha continuat provant a Pau Torres, però l'Atlètic Lleida ha aconseguit empatar el partit a 1 al minut 72 amb un gol de Sule, que havia entrat al 70. Arribar i moldre pel golejador de l'Atlètic Lleida. Al minut 80 arribaria el premi de la persistència de l'Olot, quan Albert López ha aprofitat un refús del porter rival per enfonsar la pilota dins de la xarxa.
Amb aquesta victòria els garrotxins es col·loquen amb 8 punts, posicionant-se provisionalment tercers a la classificació, a només a un punt del líder, l'Atlético Baleares, que en té 9.
