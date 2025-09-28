L'Spar Girona fitxa Laeticia Amihere de forma temporal
L'aler-pivot canadenca reforça l'equip de Roberto Íñiguez a l'espera que arribi Chloe Bibby, lesionada amb les Indiana Fever a la WNBA
La lesió de Chloe Bibby amb les Indiana Fever a la WNBA a principis de setembre va obligar al director esportiu, Pere Puig, a pentinar de nou el mercat per reforçar l'equip de cara a l'inici de la nova temporada a la LF Endesa. L'escollida ha estat Laeticia Amihere. El Bàsquet Girona ha anunciat aquest matí que l'aler-pivot canadenca, de 23 anys i 1,91 m, s'incorpora a l'Spar Girona de forma temporal fins a finals de desembre "amb l'objectiu d'ajudar l'equip en aquest tram inicial de competició", segons el comunicat.
Amihere fitxa pel club gironí procedent de les Golden State Valkyries de la WNBA, on ha disputat el darrer curs després del seu pas per les Atlanta Dream, equip que la va seleccionar en el número 8 del Draft de 2023.
Internacional amb Canadà, amb qui va assolir el quart lloc al Mundial 2022 i va participar a la Copa Amèrica 2023 o els Jocs Olímpics de París 2024, entre d'altres, la nova jugadora de l'Spar Girona va formar-se a la NCAA amb la Universitat de South Carolina.
"Amb l'arribada de Laeticia Amihere cobrim una mica la mancança que tenim en el joc interior. Molt forta en el rebot i que segur que ens ajudarà. Vull recordar també que és compatible amb Chloe Bibby. Poden jugar juntes a la LF Endesa. Serien les dues jugadores que ocupen plaça extracomunitària", ha explicat Pere Puig.
S'espera que Bibby torni a Girona el proper mes d'octubre, un cop finalitzi la seva aventura amb les Indiana Fever -tot i que està lesionada, continua vinculada amb l'equip nord-americà i ha de fer la recuperació allà-. Quan arribi a Fontajau, se li faran les proves pertinents per veure exactament l'abast de la lesió al genoll esquerre i quina és la seva evolució. La Lliga ja haurà començat.
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Girona - Espanyol, en directe (0-0)