El Peralada enllaça la tercera jornada sense perdre amb una treballada victòria a Mollerussa (1-2)
Els gols d'Adrià Ramírez i Aleja, aquest de penal, permeten avançar-se als d'Àlex Marsal, que defensen amb ungles i dents els últims minuts quan l'equip local retalla diferències
El Peralada s'ha adjudicat una victòria treballada al camp del Mollerussa i ho ha fet gràcies a dos gols pràcticament consecutius superat el primer quart d'hora de la segona meitat. També hi ha ajudat l'esperit de supervivència de l'equip, que tot i veure com el rival escurçava diferències al 79, ha sabut defensar-se amb ungles i dents els últims minuts d'un duel molt equilibrat.
Després d'uns primers 45 minuts molt igualats, amb una oportunitat clara per a banda i banda, el partit s'ha obert superat el descans. Adrià Ramírez s'ha inventat un gran gol amb un xut des de fora de l'àrea que ha desequilibrat el marcador i només quatre minuts després, Aleja ha ampliat distàncies a favor del Peralada amb una diana des del punt de penal. Una badada en defensa ha permès al Mollerussa posar-se de nou dins del partit quan Alpha ha fet l'1-2. Una bona defensa i la seguretat sota pals d'Arnau Fàbrega han estat els ingredients que han permès que els tres punts acabin marxant cap a l'Empordà.
Amb aquest marcador, el Peralada encadena la tercera jornada consecutiva sense perdre, suma 7 punts i s'acosta a les posicions de promoció d'ascens a Segona RFEF.
