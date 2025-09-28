Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Peralada enllaça la tercera jornada sense perdre amb una treballada victòria a Mollerussa (1-2)

Els gols d'Adrià Ramírez i Aleja, aquest de penal, permeten avançar-se als d'Àlex Marsal, que defensen amb ungles i dents els últims minuts quan l'equip local retalla diferències

L'onze que ha utilitzat el Peralada per jugar avui al camp del Mollerussa

L'onze que ha utilitzat el Peralada per jugar avui al camp del Mollerussa / @CFPeralada

Carles Rosell

Carles Rosell

Girona

El Peralada s'ha adjudicat una victòria treballada al camp del Mollerussa i ho ha fet gràcies a dos gols pràcticament consecutius superat el primer quart d'hora de la segona meitat. També hi ha ajudat l'esperit de supervivència de l'equip, que tot i veure com el rival escurçava diferències al 79, ha sabut defensar-se amb ungles i dents els últims minuts d'un duel molt equilibrat.

Després d'uns primers 45 minuts molt igualats, amb una oportunitat clara per a banda i banda, el partit s'ha obert superat el descans. Adrià Ramírez s'ha inventat un gran gol amb un xut des de fora de l'àrea que ha desequilibrat el marcador i només quatre minuts després, Aleja ha ampliat distàncies a favor del Peralada amb una diana des del punt de penal. Una badada en defensa ha permès al Mollerussa posar-se de nou dins del partit quan Alpha ha fet l'1-2. Una bona defensa i la seguretat sota pals d'Arnau Fàbrega han estat els ingredients que han permès que els tres punts acabin marxant cap a l'Empordà.

Amb aquest marcador, el Peralada encadena la tercera jornada consecutiva sense perdre, suma 7 punts i s'acosta a les posicions de promoció d'ascens a Segona RFEF.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents