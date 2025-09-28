Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

“Sempre ho havia volgut fer!”: la Cursa de la Dona torna a ser multitudinària

La prova solidària engresca més de 5.000 corredores i caminadores aquest matí a Girona

Tret de sortida de la Cursa de la Dona de Girona

Tret de sortida de la Cursa de la Dona de Girona

Lluc Perich

Lluc Perich

Girona

Més de 5.000 dones, noies i nenes han participat aquest matí en la Cursa de la Dona de Girona. La dotzena edició d’aquest gran esdeveniment solidari ha tornat a ser multitudinari engrescant milers de persones tant en la prova com als seus voltants, gaudint-ne com a espectadors. L’escenari principal, la Devesa, s’ha omplert des de primera hora amb les més matineres, i durant el matí, un cop feta la feina, ha seguit de festa amb música i l’entrega de premis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents