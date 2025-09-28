“Sempre ho havia volgut fer!”: la Cursa de la Dona torna a ser multitudinària
La prova solidària engresca més de 5.000 corredores i caminadores aquest matí a Girona
Lluc Perich
Girona
Més de 5.000 dones, noies i nenes han participat aquest matí en la Cursa de la Dona de Girona. La dotzena edició d’aquest gran esdeveniment solidari ha tornat a ser multitudinari engrescant milers de persones tant en la prova com als seus voltants, gaudint-ne com a espectadors. L’escenari principal, la Devesa, s’ha omplert des de primera hora amb les més matineres, i durant el matí, un cop feta la feina, ha seguit de festa amb música i l’entrega de premis.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Girona - Espanyol, en directe (0-0)
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada