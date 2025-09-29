Flick: "Pedri és especial. És un gran jugador i un líder"
El tècnic blaugrana es va desfer en afalacs cap al migcampista canari i va destacar el treball col·lectiu que va portar el Barça a posar-se líder a la Lliga.
Laia Bonals
El Barça es posa líder de la Lliga. Els blaugrana van vèncer la Reial Societat en la seva tornada a Montjuïc i li van posar la cirereta al pastís prenent avantatge sobre el Reial Madrid i liderant la taula per primera vegada aquest any. El tècnic del Barça, feliç, no va escatimar en afalacs cap als seus futbolistes. "Adoro i estic molt orgullós que cada jugador hagi donat el millor de si sobre el camp".
"És bo ser líders. Posa més pressió als oponents, a tots els que són darrere. Ara toca defensar aquesta posició i ens encanta poder fer-ho", es va reafirmar l’entrenador després de la victòria contra la Reial Societat.
Flick va felicitar tota la plantilla, però va tenir unes paraules especials per a Pedri, que partit rere partit continua demostrant que és un futbolista que marcarà una època. "Pedri és especial. És un gran jugador, millora sense parar i és un líder. Veig com millora amb nosaltres i és un jugador molt important per a nosaltres. Quan és al camp defensa i amb la pilota és increïble. Ens dona control i sap exactament on ha de ser", va confirmar.
"Ha sigut un partit difícil. No m’han agradat els nostres últims 25 minuts. Hem patit massa i no hem tingut el control de la pilota. Hem tingut ocasions, per fer-ne més que dos, però Remiro ha fet un bon partit", va relatar Jules Kounde, amb la victòria ja a la butxaca. "No m’ha agradat el final del partit. Ha faltat una mica de tot: intensitat, replegament, no hem tancat la passada per dins, que ja ens va matar en el gol. Després comences a córrer cap enrere i ells tenen jugadors amb velocitat. Ens hem complicat el partit", va assenyalar el jugador blaugrana.
"Connexió increïble"
El defensa francès també va tenir paraules per a Lamine Yamal en la seva tornada. "És bo que torni al camp, el necessitarem". Flick també va esmentar l’extrem de Rocafonda, vital per a l’equip, i que després de la lesió va tornar a jugar contra la Real: "Content de tenir de tornada en Lamine".
Com de tornada està el Barça a Montjuïc. Fins que el Camp Nou no tingui l’OK de l’Ajuntament de Barcelona per poder acollir els partits com a local dels blaugrana de nou, l’Estadi Olímpic tornarà a ser la seva casa. "Montjuïc ha sigut genial avui. He sentit el seu desig de donar suport a l’equip i animar-lo cap endavant. La connexió entre l’afició i els jugadors és increïble, i això és el que necessitem dimecres contra el París", va afegir el tècnic blaugrana, somrient en la roda de premsa, en la qual ja va mencionar el PSG, rival que ja té en el punt de mira.
