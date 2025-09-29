Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nou reforç d'emergència per al Bàsquet Girona

Davant la baixa de Fjellerup, l'equip gironí incorpora Sander Hollanders temporalment

Sander Hollanders

Sander Hollanders / s_hollanders

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Bàsquet Girona s'està acostumant a improvisar. Després del fitxatge d'Alexandre Chassang per a tres setmanes, a causa de la baixa de Juan Fernández; l'entitat gironina s'ha vist obligada a tornar-se a moure pels problemes físics de Maxi Fjellerup, la lesió del qual s'allargarà una mica més del previst. La resposta, des de la direcció esportiva liderada per Fernando San Emeterio, ha estat imminent: l'aler-escolta Sander Hollanders ha signat per a dos mesos, amb opció a continuar fins a final de temporada.

