Nou reforç d'emergència per al Bàsquet Girona
Davant la baixa de Fjellerup, l'equip gironí incorpora Sander Hollanders temporalment
El Bàsquet Girona s'està acostumant a improvisar. Després del fitxatge d'Alexandre Chassang per a tres setmanes, a causa de la baixa de Juan Fernández; l'entitat gironina s'ha vist obligada a tornar-se a moure pels problemes físics de Maxi Fjellerup, la lesió del qual s'allargarà una mica més del previst. La resposta, des de la direcció esportiva liderada per Fernando San Emeterio, ha estat imminent: l'aler-escolta Sander Hollanders ha signat per a dos mesos, amb opció a continuar fins a final de temporada.
