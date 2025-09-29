El Serinyà denuncia actituds racistes per part del Santa Pau
Els garrotxins posen en dubte la validesa de les fitxes de tres jugadors rivals i els del Pla de l'Estany critiquen aquest comportament a les xarxes socials
El Serinyà-Santa Pau (4-1) de Quarta Catalana disputat el passat dissabte a la tarda va acabar esquitxat per la polèmica pel que va passar un cop acabat el partit: amb una discussió quan jugadors i tècnics estaven ja als vestidors i, sobretot, arran d’una piulada posterior a les xarxes socials. En aquesta, el club del Pla de l’Estany denunciava actituds racistes del seu adversari. «Victòria contundent contra un rival que ha perdut els papers al final del partit. Després de la derrota han decidit qüestionar la identitat dels nostres jugadors (només els de pell negra, curiosament). Bona tornada a casa, racistes!», s’hi podia llegir. En poques hores, el text comptava amb milers de visualitzacions i una bona colla de repiulades. Però, què és el que va passar?
Serinyà i Santa Pau coincideixen en parlar d’un partit que va transcórrer «amb normalitat». Posteriorment al xiulet final va esclatar tot. Des del Serinyà s’explica que «després de jugar van demanar revisar de nou les fitxes, quan això sempre es fa abans. Segons ells, el nostre capità els havia dit que alguns dels nostres futbolistes no tenien fitxa. Primer de tot, això és incomprensible. I segon, és del tot fals. Qüestionaven sobretot la validesa de les fitxes dels nostres jugadors negres», denuncien. Acabat el tràmit i vist que «tot estava en ordre», va aparèixer la piulada de la discòrdia. «El que havia passat ens havia generat molta frustració. Alguns dels companys estaven molt afectats i per això vam decidir actuar a les xarxes», diuen. I afegeixen: «Més tard ens van escriure per privat justificant el seu comportament i buscant excuses. I en cap moment ens han demanat perdó». Veus del Serinyà afegeixen igualment que «hi ha moltes maneres de fer les coses i estem convençuts que l’actitud de dissabte no representa a tot el Santa Pau. Nosaltres també ens hem equivocat ni som un club modèlic, tot i que la seva actitud va ser discriminatòria».
I què hi diu el Santa Pau? «Un jugador nostre, quan és substituït i arriba a la banqueta, ens explica que un jugador rival ha anat dient que hi ha futbolistes del Serinyà que no tenen fitxa. Vam decidir avisar al delegat perquè en tingués constància per després verificar-ho». D’aquesta manera, un cop enllestit el matx i com queda reflectit a l'acta arbitral, el club garrotxí va preguntar pels dorsals 4, 6 i 7 del Serinyà. «Curiosament, en aquell moment no tenien la fotocòpia del DNI de cap d'ells. Va ser després d’uns quants minuts que van aparèixer aquests documents. Es van posar com una moto i ens van acusar de racistes, quan nosaltres només voliem comprovar que tot estava bé». Es va verificiar la documentació de tots tres jugadors i es va tancar l’acta, però aleshores es publicava la piulada. «Va estar totalment fora de lloc i van anar a fer mal. No hi estem d'acord perquè som un club que obre la porta a gent de tot arreu, sense cap mena de discriminació».
