Tennis
Badosa anuncia el seu adeu al tennis fins al 2026
La tennista catalana no competirà més aquest 2025 després de la seva lesió a Pequín
Alguer Tulleuda Bonifacio
Paula Badosa ha dit prou. I ho ha fet per poder tornar més forta. Després que una lesió a l’engonal apartés a la begurenca del WTA 1000 a Pequín, Paula ha comunicat que no tornarà a disputar cap torneig fins al 2026, data que es marca per tornar completament en forma al circuit.
No estan sent temps fàcils per a Badosa. El seu calvari amb les lesions va tornar a apuntar-se un nou punt després de tres mesos d’absència de la competició, tot i que la seva tornada a les pistes es va saldar amb un nou contratemps físic. I amb la seva última garrotada, Paula ha dit prou. Ho fa perquè la gironina és conscient que no pot competir així. I vol que quan torni, fer-ho amb garanties.
«Ens veiem el 2026»
En un sentit missatge a les xarxes socials, la tennista s’ha obert als seus seguidors per actualitzar el seu estat de forma: «Hi ha moments en què em pregunto com aconsegueixo seguir endavant en els instants més durs i dolorosos. I la veritat és que és precisament en aquests moments quan descobreixo la força més profunda dins meu», comença Paula. «Cada ensopegada fa mal, però també recordo com desitjo lluitar, com vull tornar més forta».
«No podria fer això sense les persones que continuen creient en mi. El seu recolzament em sosté quan tot es torna pesat, i la seva fe em dona valor quan el dubte apareix. No hi ha un sentiment més gran que entrar a un camp de tennis i veure’ls allà, recolzant-me. Aquesta energia, aquest amor. És una cosa per la qual mai podré agrair prou», assegura la tennista, que posa en valor el recolzament constant que rep malgrat els moments tan complicats que travessa.
Però res podrà parar Badosa. Perquè si alguna cosa porta a l’ADN la tennista és lluitar. I ho farà per tornar en gran: «No importa quants obstacles es creuin en el meu camí, els ho prometo: continuaré lluitant, continuaré empenyent, i continuaré trobant la manera de tornar. Ens veiem el 2026». Unes paraules que confirmen l’aturada de competició de Paula fins la temporada que ve, moment que es marca poder tornar amb garanties a les pistes.
