Primer dia de Laeticia Amihere com a gironina
El nou fitxatge de l'Spar Girona ja és a Fontajau
El darrer fitxatge de l’Uni Girona, Laeticia Amihere, ha arribat avui a la ciutat i s'ha apropat al seu nou lloc de treball, el pavelló de Fontajau. L’aler-pivot canadenca ha conegut l’entrenador Roberto Íñiguez i a les seves noves companyes, just en la setmana de l’inici de Lliga, dissabte a la pista de l’Estepona. Amihere ha signat només fins al desembre, de manera temporal, prou temps per ensenyar el seu nivell tant pel que fa a escala nacional com a l’Eurolliga, que torna a la ciutat d’aquí a una setmana, amb la visita de l’Arka Gdynia. Una peça més per a la plantilla gironina.
Teledeporte confirma tres partits de l’Spar Girona
La Lliga va donar a conèixer la graella televisiva de la primera volta del campionat, i Teledeporte oferirà tres partits de l’Spar Girona: el desplaçament a la pista de Movistar Estudiantes (jornada 7, diumenge 23 de novembre), el duel a Fontajau contra el València (jornada 12, diumenge 21 de desembre) i el derbi català a Cadí La Seu (jornada 13, diumenge 28 de desembre).
El debut a la pista de l’Estepona dissabte serà emès per Astv, que també donarà l’Uni-Ensino de la jornada 8 (diumenge 30 de novembre). Els partits de la jornada 9, a la pista del Jairis (dimecres 3 de desembre), i de la 11 a Gran Canària (dissabte 13 de desembre) els donarà el canal de Youtube de @BaloncestoESP.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi