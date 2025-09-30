Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primer dia de Laeticia Amihere com a gironina

El nou fitxatge de l'Spar Girona ja és a Fontajau

Laeticia Amihere

Laeticia Amihere / Spar Girona

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El darrer fitxatge de l’Uni Girona, Laeticia Amihere, ha arribat avui a la ciutat i s'ha apropat al seu nou lloc de treball, el pavelló de Fontajau. L’aler-pivot canadenca ha conegut l’entrenador Roberto Íñiguez i a les seves noves companyes, just en la setmana de l’inici de Lliga, dissabte a la pista de l’Estepona. Amihere ha signat només fins al desembre, de manera temporal, prou temps per ensenyar el seu nivell tant pel que fa a escala nacional com a l’Eurolliga, que torna a la ciutat d’aquí a una setmana, amb la visita de l’Arka Gdynia. Una peça més per a la plantilla gironina.

Teledeporte confirma tres partits de l’Spar Girona

La Lliga va donar a conèixer la graella televisiva de la primera volta del campionat, i Teledeporte oferirà tres partits de l’Spar Girona: el desplaçament a la pista de Movistar Estudiantes (jornada 7, diumenge 23 de novembre), el duel a Fontajau contra el València (jornada 12, diumenge 21 de desembre) i el derbi català a Cadí La Seu (jornada 13, diumenge 28 de desembre).

El debut a la pista de l’Estepona dissabte serà emès per Astv, que també donarà l’Uni-Ensino de la jornada 8 (diumenge 30 de novembre). Els partits de la jornada 9, a la pista del Jairis (dimecres 3 de desembre), i de la 11 a Gran Canària (dissabte 13 de desembre) els donarà el canal de Youtube de @BaloncestoESP.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents