El retard de Samba Kane en l’arribada trastoca el Bisbal
El pivot, cridat a ser un dels referents del joc interior gràcies als seus 2,13 metres, continua al Senegal a l’espera d’obtenir el visat, si tot va bé, dijous
El SolGironès Bisbal va a nunciar el fitxatge del pivot senegalès Samba Kane el 28 de juliol, cridat a ser un dels referents interiors de l’equip gràcies als seus 2,13 metres d’alçada. L’1 d’agost el club va iniciar tots els tràmits burocràtics per obtenir el visat, però a punt de tancar setembre, encara no ho ha aconseguit. El retard en l’arribada d’aquest jugador ha acabat trastocant tota la pretemporada de l’equip d’Èric Surís perquè, tal i com exposa el director esportiu, Joan Ferrer, «hi ha quatres que han hagut de fer de cincs, i tres que han passat a jugar de quatre». La lliga de Segona FEB s’obre aquest diumenge a Albacete i Kane tampoc hi serà.
La burocràcia s’ha eternitzat per al Bisbal. Els primers tràmits els va haver de gestionar amb el Departament de Treball de la Generalitat i, posteriorment, amb l’Oficina d’Estrangeria. Tot i tenir el document del Consell Superior d’Esports (CSD) conforme disposarà de contracte esportiu per agilitzar les gestions, la paperassa va avançar a ritme molt lent. Un cop resolts els tràmits aquí, la pilota ha passat al Senegal. Kane pensava que dijous passat podria tancar-ho tot i obtenir el visat per viatjar el cap de setmana, però faltava la traducció d’alguns documents. Ara el pivot torna a tenir hora aquest dijous, amb l’esperança que d’una vegada per totes en surti amb tot arreglat.
Kane va jugar la temporada passada al Randers de Dinamarca, primer, i va acabar el curs a l’Union Sportive Ansar de Tuníssia. El Bisbal hi confia poderosament com un dels referents del joc interior i, per a això, ha lluitat als despatxos per aconseguir el visat i que pugui viatjar. Sense Lamin Dibba, el senegalès ha de ser el cinc de referència, tot i que aquesta pretemporada també se li han vist bons minuts a Mikhail Mikhailov, que s’ha hagut de multiplicar.
Si tot anés bé, Samba Kane podria viatjar aquest proper cap de setmana i posar-se a disposició d’Èric Surís per al debut a casa contra el Benicarló, programat pel dissabte 11 d’octubre (18.10h). El Bisbal ho agrairia per poder disposar, per fi, de tot el planter.
