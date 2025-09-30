Vildoza: "Jugar a l'ACB sempre ha sigut el meu somni"
El nou base del Bàsquet Girona promet "esforç i predisposició" i compta els dies que resten per debutar a la pista del Burgos (aquest dissabte)
Pepe Vildoza, base argentí de 29 anys, afronta aquesta temporada un dels "reptes" més grans de la seva carrera. Després de guanyar el títol argentí amb Boca i ser nomenat també MVP de la lliga, i havent quedat subcampió de la Copa Amèrica aquest estiu amb la seva selecció, el jugador arriba a Fontajau en un moment ideal de maduresa. A Europa ja hi havia tingut un petit tast a les files del Cibona, però se'n va tornar a Sud-Amèrica. Ara, gràcies al Bàsquet Girona, complirà el "somni" de debutar a la lliga ACB. "Sempre ho ha sigut, el meu somni, i ara estic a pocs dies de poder-lo fer realitat", ha dit aquest migdia a Fontajau durant el Media day organitzat pel club. L'equip de Moncho Fernández enceta la lliga dissabte a Burgos (19h).
"Tenim moltes ganes de començar la temporada. Hem entrenat molt bé aquest estiu, també ho hem fet bé als partits, i ara hem d'acabar de perfilar l'anàlisi del rival, ajustar les darreres coses, i començar la lliga", ha apuntat el jugador argentí, que al vestidor coincidirà amb Maxi Fjellerup i Juan Fernández, del seu mateix país. Vildoza ha explicat que "l'adaptació ha sigut molt fàcil i amb tothom amb qui havia parlat m'havien dit bones coses del club i la ciutat". També ha revelat que aquest estiu "hem estat entrenant molt dur i estic content perquè em trobo al 100%" després que arribés a primers de setembre arrosegant alguna molèstia de la Copa Amèrica.
Sobre el paper que li ha demanat Moncho Fernández ha indicat que "soc un base i ara he de trobar el meu lloc i la millor manera d'ajudar l'equip. Otis (Livingston) té molt "gol" i potser la meva feina serà posar-li pilotes per tal que no es desgasti en un altre costat". El base del Bàsquet Girona ha insistit que "aquest és un desafiament molt gran" i ha promès "esforç en cada partit i cada entrenament, i sempre la màxima predisposició".
