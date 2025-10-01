LA CHAMPIONS LEAGUE
Un assumpte pendent amb el PSG
El Barça rep el campió d’Europa amb el record dels 1-4 que va aconseguir l’equip francès en les últimes visites. Flick insta Lamine Yamal a continuar esforçant-se en el partit estrella de la segona jornada.
Joan Domènech
Des del primer segon de partit fins a l’últim el Barça haurà d’esprémer el seu millor nivell per poder batre el París Saint-Germain, sospita Hansi Flick. Des del primer segon fins a l’últim de la competició l’equip haurà de batallar per alçar la Champions League, l’únic títol que se li va escapar la campanya passada i que es converteix en el més atractiu d’aquest curs.
El partit somiat que no es va donar, per l’eliminació davant l’Inter, es jugarà avui. Descafeïnat, rebaixat amb gasosa, de la desitjada final de juny a la segona jornada de la lligueta d’octubre, però bonic de veure, imperdible, el més fascinant de la jornada, molt menys dramàtic. "Un dels millors, per no dir el millor, de la Champions", afirmava Pedri, titular fix del Barça –l’únic que ha sigut titular en els vuit partits–, un líder per al seu entrenador, un referent per als companys, un ídol per a l’afició.
Pedri, el líder de Flick
"El míster em demana que faci un pas endavant en el camp i al vestidor. Sempre m’ha costat perquè no he fet mai aquest paper; vaig venir com un nen. Però de mica en mica m’hi vaig acostumant i assumint aquest rol", va confessar Pedri, que a 22 anys és el quart més antic de la plantilla. El precedeixen Ter Stegen, Araujo i De Jong.
De tots ells és el més indiscutible a ulls de Flick. Valuós, sobretot, per les nombroses baixes que llasten l’equip: dos porters (Joan Garcia i Ter Stegen), dos centrecampistes (Fermín i Gavi) i un davanter (Raphinha). El París Saint-Germain va aterrar sense el seu capità (el central Marquinhos) i sense el seu triplet atacant: Ousmane Dembélé –la Pilota d’Or, alerta–, Désiré Doué i Khvicha Kvaratskhelia. Flick, almenys, ha pogut recuperar Lamine Yamal, a qui va instar a continuar treballant sense acomodar-se amb els elogis: "Amb el talent pots arribar a un punt; per pujar al segon o tercer esglaó t’hi has d’esforçar. No es tracta només de jugar amb la pilota, sinó també de defensar".
Després de l’històric 6-1, com si es tractés d’un càstig bíblic, el PSG ha vençut en les dues últimes visites per 1-4 i va expulsar el Barça de Ronald Koeman dels vuitens de la Champions 20-21 i el de Xavi Hernández dels quarts de la 23-24. Flick no patirà conseqüències tan greus, però té l’oportunitat de reparar aquests afronts i eliminar qualsevol complex que hi hagués davant el campió d’Europa.
"Som el Barça i ens agrada ser favorits a la Champions, però tindrem al davant el millor equip de la temporada passada, que té jugadors fantàstics i un entrenador de primera classe", descrivia Flick el "gran repte" que es presenta al Barça. El primer de debò.
