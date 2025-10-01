Catorzena temporada consecutiva entre Spar i el bàsquet gironí
La cadena de supermercats continua com a patrocinador principal de l'Uni Girona
“Molt agraïts que la marca Spar, liderada per en Joaquim des de Supermercats Valvi i en Joan des de Transgourmet Ibérica, creguin en el projecte, que continuïn recolzant, que mostrin aquest compromís que han tingut durant tants anys amb l’Uni Girona i que confiïn ara en nosaltres per transmetre aquests valors tan importants, que a més ells hi creuen fermament. Molt contents i continuar per molts anys". Són paraules de Marc Gasol, un cop oficialitzat que la cadena de supermercats Spar viurà el seu catorzè curs consecutiu implicat en el bàsquet gironí.
La renovació del patrocini de la cadena de supermercats ja és una realitat. Spar continua com a patrocinador principal de l'Uni Girona en la primera temporada des de l'oficialitat de la unió entre el Bàsquet Girona i l'Uni. El compromís es projectarà de manera transversal, donant suport als dos equips i al bàsquet base. I com a novetat, l'acord inclou la presència visible de la marca a la pista de Fontajau amb el patrocini dels cercles de tir lliure. "Per nosaltres és un orgull seguir al costat d’aquest projecte esportiu, que ara uneix el bàsquet masculí i femení a Girona sota una mateixa estructura. Volem continuar donant suport perquè el club continuï creixent i pugui competir al més alt nivell, representant els valors que compartim amb la ciutat i amb l’esport femení", ha dit Eduard Vidal, que ha acompanyat Joaquim Vidal, president del grup Valvi Supermercats.
D'altra banda, Joan Torres, director de sistemes i logística de Transgourmet Ibérica, ha expressat que "Transgourmet Ibérica sempre ha tingut un compromís amb l’esport i amb el territori. Aquest acord amb el club reforça la nostra voluntat de donar suport al bàsquet gironí en totes les seves dimensions".
