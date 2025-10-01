El Govern dona suport a la iniciativa d'un partit de futbol masculí entre les seleccions de Catalunya i Palestina
L'Associació Palestina de Futbol s'ha ofert per jugar el 18 de novembre a Barcelona
El Govern dona suport a la iniciativa d'un partit de futbol masculí entre les seleccions de Catalunya i Palestina. Així ho han explicat a l'ACN fonts de Presidència aquest dimecres, que remarquen que el cap de l'executiu, Salvador Illa, aposta per l'esport com una "eina de pau". L'Associació Palestina de Futbol s'ha ofert per disputar un partit contra Catalunya el dimarts 18 novembre a Barcelona, tal com ha avançat avui RAC1. L'entitat palestina vol aprofitar que el dissabte anterior té un altre partit contra la selecció basca a Bilbao. El matx a Barcelona es podria disputar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb la incògnita de si és compatible amb els partits que hi pugui estar jugant encara el Futbol Club Barcelona.
