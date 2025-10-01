Entrevista | Otis Livingston II Base del Bàsquet Girona
«Livingston II sona bé, però vull fer-me un nom propi a Girona»
Fill del reputat presentador d’esports de la CBS, Otis Livingston, el de Linden (Nova Jersey) s’està guanyant la fama a Europa pel seu poder superanotador. A Fontajau, ja l’han batejat com a «Ot, el bruixot».
Acaba d’arribar i ja l’han batejat. Sap qui és «Ot, el Bruixot»?
Qui? He vist que el club posa l’emoticona d’un bruixot quan publica coses sobre mi, però no sé d’on ve. No havia preguntat tampoc. Ot, el bruixot (lletreja en català -l’entrevista és en anglès-), m’agrada. Després el buscaré. És divertit!
Vostè també fa bruixeria?
No! (Riu) Potser tinc bona energia, mai negativa. M’agrada reflectir-la a la pista.
Està preparat pel debut a l’ACB?
Ho estic. L’equip està llest, l’entrenador està llest i jo estic llest. La pretemporada sigut bona, hem après molt, hem jugat contra bons equips i sentim que estem preparats tant físicament com mentalment. Que comenci l’espectacle.
Què n’espera d’aquest dissabte a Burgos?
He escoltat que és una pista dura, amb molta afició local que fa soroll. L’ambient és calent. Però, per mi, això és excitant. Sap? Com més fressa hi ha al pavelló, més motivat estic. Espero que sigui un partit molt competit, el Burgos també té jugadors forts i serà una batalla. Espero que puguem guanyar-la tan fàcil com sigui possible amb el nostre joc i la manera d’executar-lo, encara que el bàsquet a vegades és imprevisible i complicat. Tinc ganes del primer partit.
També tindrà ganes de l’estrena a Fontajau el proper dissabte 11 d’octubre contra l’UCAM Múrcia.
Sí. Estic comptant els dies per conèixer l’afició. Ens ho passarem bé.
Quin objectiu es marca aquesta temporada?
Com a equip, volem guanyar tants partits com sigui possible per jugar la Copa, el play-off... Perquè arribin grans resultats hem de tenir cura de les petites coses com els hàbits, s’ha de treballar també fora de la pista, dormir i menjar bé... Tot ha de connectar per a què arribi l’èxit. Portar una vida saludable és important. Tots estem capacitats per jugar perquè estem al bàsquet professional, per això són les petites coses les que ens faran millorar cada dia.
El club els n’ha posat algun? L’any passat es va patir un xic per aconseguir la permanència.
Espero que ens en sortim bé. Estem treballant per aconseguir-ho. Els jugadors estem implicats, tothom passa moltes hores practicant a la pista o al gimnàs tenint cura del nostre cos. Avui mateix, hem parlat de nutrició... Estem capficats en fer-ho bé per aconseguir èxits.
«Quan vas a un lloc és per millorar-lo, superar els resultats anteriors i deixar un bon record per al dia que marxis. Vull ajudar l’equip»
Ha vingut aquí per fer millor el Bàsquet Girona?
Sí. Sempre que vas a un lloc és per intentar millorar-lo. Vols superar els resultats de la temporada anterior i deixar un bon record per al dia que marxis. Vull ajudar el Girona, per això he vingut. Sé que el club també m’ajudarà a mi perquè aprendré amb Moncho i se m’està donant l’oportunitat de competir en una gran lliga. Hi ha molts al·licients per ser millor jugador i millor persona. Crec que ens ajudarem l’un a l’altre. Ens retroalimentarem.
Com es definiria com a jugador?
Diria que soc un jugador energètic, apassionat, fiable, defensor, consistent... Cada dia intento aportar el mateix a l’equip perquè tothom pugui confiar en mi, els companys, l’entrenador i el club.
Que pot aportar des de la seva experiència? Molts punts, segur.
Tant de bo siguin molts punts, però crec que soc més algú que pot impactar en el joc. No només anotar, sinó molta ofensiva i defensa, parlar, energia, passades... Vull ser algú que tingui impacte en el joc de diferents maneres.
A casa seva es deu parlar molt de bàsquet. La trajectòria del seu pare va influir en la tria d’aquest esport?
La seva carrera m’ha influenciat en certa manera. Ell jugava de jove i ara és periodista... No crec que em fes prendre la decisió, simplement el bàsquet ha format part de les nostres vides sempre perquè ell també el segueix per feina. Un dels meus jugadors preferits és Magic Johnson i de petit em va inspirar moltíssim. A casa, m’han donat consells, m’han animat... Parlem molt dels partits. M’agrada tenir un entorn de bàsquet.
El seu pare ha fet mai una crònica sobre vostè?
No, però més o menys. Quan vaig ser MVP a Alemanya, em va fer algunes preguntes en una videotrucada per Zoom, la va gravar i la va publicar a les xarxes socials. Va ser una sorpresa. Jo havia de fer una entrevista pel club i de sobre va aparèixer el meu pare a la videotrucada per fer-me ell les preguntes. És l’única «entrevista» que m’ha fet. Potser en un futur...
Li agradaria?
Seria maco.
Potser li pot fer a Girona.
Estaria bé!
El seu pare l’ajuda a preparar les entrevistes o li porta la comunicació?
Ara ja no tant. Quan era petit, jugàvem a simular entrevistes. Ell em feia les preguntes i jo responia. Després em deia ‘això està bé o pots millorar en allò altre...’. També m’ha donat consells sobre què respondre en funció de què em puguin preguntar. M’ha ajudat a preparar-me, sí.
Atendre la premsa, al final, és part de la seva feina.
Exacte. Has d’estar segur de tu mateix i presentar-te de la millor manera. A vegades, et poden fer preguntes trampa o complicades i has de saber quedar bé enlloc d’engegar-los o vés a saber.
Si es fa la cerca a Google d’Otis Livingston, surt abans el seu nom que el del seu pare. L’ha superat en el camí de la fama?
No, no ho crec! (Riu) Quan soc a casa, moltíssima gent el reconeix a ell i de mi passen olímpicament. Té una cara que és familiar per a la majoria d’americans. Sovint ens paren i li diuen ‘vostè és el de la tele’. A ell el coneixen molt més que a mi, ho tinc claríssim. Potser sortiré primer a Internet, però en persona ell em supera.
Per això, es fa dir Livingston II?
Potser, no ho sé... M’agrada com sona el ‘segon’. Podria haver sigut júnior, però m’agrada més segon.
Li agradaria fer-se un nom propi a Girona?
I tant, m’encantaria. És pel que lluito. L’ACB és una de les millors lligues d’Europa, per tant, si jugo bé aquí i continuo millorant... He d’intentar ajudar als meus companys, guanyar-me tants minuts com sigui possible, tenir energia, tenir cura del meu cos... El nom vindrà sol. Crec que ja tinc una reputació, però si faig un gran any a l’ACB sé que aniré cap amunt. La feina ben feta té la seva recompensa.
Qui sap si algun dia pot fer el salt a l’NBA...
Qui sap... No sé què em té preparat el futur, però qui sap.
És el seu somni?
(Rumia) Vull jugar al màxim nivell, ja sigui l’NBA, l’Eurolliga... Aconseguir el passaport per jugar l’Eurobasket o els Jocs Olímpics... Formar part d’una cosa gran.
Però pensarà en el present?
Gaudeixo del moment. El present és l’única cosa que existeix. Només tenim això. Els somnis són llunyans i perquè arribin cal gaudir del present. Tot forma part del present. Punt a punt. Cal cuidar-se tant com es pugui i controlar tot allò que es pot. Intentar-ho. Si mai aconsegueixes un somni, està bé, però que no sigui per no haver donat el millor de tu. Si no hi ha un esforç, entrenament, focus, energia... M’agrada molt aquest moment que estic vivint ara i aquí.
