«Les jugadores del GEiEG competeixen com bèsties»
El tècnic grupista Pau Fuster, que comença la competició regular dissabte contra el Granada, valora el moment de l’equip després de fregar el seu primer títol
El GEiEG va quedar-se a un sol tir de ser campió, per primera vegada en la història, de la Lliga Catalana Femenina 2. «Vam tenir dues opcions per guanyar el partit, però no van entrar. La veritat és que disputar la final era un premi. Evidentment que ens hauria fet il·lusió aixecar el títol, però l’objectiu que ens havíem fixat a l’inici de la pretemporada està assolit, i això és el més important. Ara ja tenim ganes de començar la Lliga i donar el millor de nosaltres per a mantenir la categoria un any més», explica Pau Fuster, nou tècnic del conjunt grupista des d’aquest estiu.
Les gironines, que s’estrenaran dissabte al Lluís Bachs contra el Granada, van classificar-se per a la final a quatre com a millors segones de grup, van elevar el llistó en les semifinals contra el Segle XXI (49-52) i van perdre per un pèl en la final amb el Mataró (52-54). «Hem prioritzat posar en situació de joc tot el que havíem treballat en les sessions d’entrenament. De fet, fugíem de primar el resultat davant les sensacions competitives. Però esclar, quan se’t posa una oportunitat, amb una cistella de la Vane González en l’última jugada, per anar a competir un dia més, doncs qui diu que no», relata Fuster, que continua: «abans de les semifinals, pensàvem que jugaríem un diu i prou, que després descansaríem. I resulta que vam fer un partit completíssim, sobretot per l’altura de pretemporada en la qual estem. I en la final també vam dir la nostra, eh, però l’encert de l’Helena López, una jugadora amb una trajectòria a l’elit, les va mantenir amb vida tota l’estona».
Actitud davant el desavantatge
«Les jugadores del GEiEG competeixen com bèsties, fins que un partit no s’acaba no pots dir que ja està, perquè s’enganxen a tot», valora el tècnic, professor d’Educació Física a l’Escala i amb passat al club com a assistent de Joan Pau Torralba i Bernat Vivolas, i exentrenador del Caldes o el Sant Gregori, entre altres. L’actitud del grup compensa el desavantatge d’enfrontar-se a equips professionals, llargs quilòmetres a la carretera o les despeses de viatjar lluny de casa. «Davant de tots els problemes, la resposta pel que fa a comportament és impecable. Fa molts anys que ho fan i ja saben el que és. Això vol dir que estan compromeses, que l’equip els importa. Les noies van sumant anys i responsabilitats, perquè aquí tothom treballa, però sempre treuen una estona al dia per esprémer-se al màxim. I això té molt mèrit, perquè juguen contra rivals que entrenen al matí i després poden descansar».
A més, els rivals, quan tenen alguna necessitat, van al mercat i fitxen. El GEiEG, en canvi, es nodreix del seu planter. Aquest curs, com a novetat, l’entrenament del divendres acaba a les 21 hores, amb la qual cosa pleguen una mica més aviat. Fuster, que compta amb un cos tècnic de gran ajuda que li permet «centrar-me en la feina de pista», té clar què vol transmetre. «Com m’he criat aquí, parlem el mateix idioma. Estic respectant la filosofia de joc i el treball dels últims anys, mantenint la línia continuista. El grup, de fet, està molt format. Però sí que estic intentant aportar pinzellades diferents. Al final, el que vull és ser molt intens en defensa, que els contraris diguin quina sort que s’ha acabat el partit. Hem de ser pesats, insistents i condicionar. I en atac, estructures obertes perquè les jugadores se sentin protagonistes llegint al seu voltant i prenent decisions. I quan això passi, que llueixi el talent», finalitza.
