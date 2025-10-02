El sorprenent lideratge de la Unió Esportiva Sarrià
L’equip que dirigeix Josep Espar ha guanyat els tres primers partits de la Primera Nacional tot i la sacsejada que va viure la plantilla a l’estiu
Qui es miri la classificació de Primera Nacional, comprovarà que el millor dels setze equips és el Sarrià. «Fa goig mirar-la, fa goig», admet Josep Espar, l’entrenador d’un conjunt que ha guanyat els tres partits disputats: 31-28 al Palautordera, 27-40 a Banyoles i 32-28 en el derbi gironí contra el Bordils. «No ens ho pensàvem ni nosaltres, això», repeteix, entre un estat d’ànim que barreja la felicitat i la sorpresa. Però l’alegria sempre pesa més. «Estem gaudint d’aquest inici, ha de ser una referència per a nosaltres. Sabem que els resultats negatius arribaran, però ara ens toca assaborir això. Som un equip que pateix molt entrenant i jugant, amb la qual cosa la satisfacció és immensa».
Ni el més optimista hauria predit quelcom semblant, després de la sacsejada que va viure la plantilla a l’estiu, amb pèrdues importants. «Ens va marxar gent amb experiència i qualitat. De fet, sobre el paper, l’equip és més feble. O, dit d’una altra manera, segur que amb els jugadors que ja no hi són, en Ballester, en Pere Arnau, en Pep Arnau i companyia, l’equip seria millor del que és. Però la resta del vestidor ha aprofitat els forats per fer un pas endavant. El grup té potencial, sí; a la pretemporada s’han esforçat molt i a l’inici de competició ha sortit tot rodat». En els tres triomfs, en què el bloc s’ha mostrat impecable a escala grupal, han sobresortit actuacions individuals com els 12 gols de Guillem Mallola al Bordils, els 7 i 8 d’Andreu Cabrera i Roc Guillazo al Banyoles o els 8 de l’esmentat Mallola al Palautordera.
«L’important no és arribar, sinó mantenir-se», adverteix Espar, que assegura que «el nostre plantejament, com a equip, és el d’anar a més i a veure què podem fer. I no m’estic referint als resultats, sinó que hem de fer una feina que ens faci sentir orgullosos a final de temporada. Hem d’anar guanyant i sumant punts per tancar aviat la permanència, esclar, però el Sarrià ha de créixer». La dinàmica positiva també està posant el seu gra de sorra. «Compta, sí. Quan treballes i guanyes, sembla que la feina està ben feta. Però també passa que fent la mateixa bona feina, el resultat no sigui bo. I en les pròximes setmanes ens enfrontarem a rivals molts forts», diu el tècnic d’un Sarrià que dissabte visitarà el Sant Cugat, tercer classificat. «El més normal és que no sortim d’allà amb un triomf, però evidentment que anirem a totes. Bé, a més que a totes. Perquè nosaltres sempre hem de donar un xic més». Afortunadament, l’esport deixa marge per a la imprevisibilitat. «És que si no faríem la travessa i tots seríem milionaris. Si tot anés com marca la previsió, seria molt avorrit», afegeix. Entre el Sarrià i el Sant Cugat, se situa el Granollers, també amb un ple, però amb pitjor diferència de gols (20 a 11).
Promocionar el planter
La llavor de l’handbol formatiu sarrianenc ha alçat el cap en el moment just. «La nostra filosofia, també de necessitat perquè no tenim altres opcions, és mirar de què disposem a casa i promocionar jugadors a escala interna. Treballem braç a braç amb els tècnics del juvenil i el segon equip. És una feina que agafa forma amb els anys, però d’aquesta manera els nanos fan visible al primer equip la inèrcia amb la qual juguen en categories inferiors», desenvolupa Espar. «Jugar al primer equip del Sarrià és alguna cosa més que venir, patir, gaudir i plegar. Representem una entitat i uns valors, la nostra feina ha de tenir un sentit. Formar part d’aquest club és superior al fet de jugar i prou».
El líder de la Primera Nacional desitja allargar el positivisme tot el que sigui possible. «Hem de mantenir aquesta motivació, sí. I hem de destacar el missatge d’autosuperació personal, perquè a nosaltres ens costa molt, tot plegat: entrenem tard, els jugadors venen cansats... Per a ells, no és fàcil; perquè donen el que poden i més. I jo no els puc collar en excés; en cas contrari, al novembre estaran fosos. L’any és molt llarg, però aquestes setmanes, després de les victòries, surten del pavelló somrient, i això és molt important».
La temporada passada, el Sarrià no va anar primer cap vegada; i fa dos, tampoc. A la jornada vuit eren tercers. «És una bona apreciació per definir el moment actual», contesta Espar, que analitza defectes i virtuts. «Hem de millorar el llançament exterior, o jugar d’una altra manera per compensar-ho; i estem incomodant molt els rivals amb la nostra defensa avançada». I demana, com si fos un desig. «Seria fantàstic estar tota la temporada contents. Seria fantàstic».
