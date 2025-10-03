El Girona Judo es reubica a Fontajau mentre espera un local definitiu
Instal·lats des de fa més de 20 anys al hall superior del pavelló que dona a les Ribes del Ter, a partir del mes que ve aniran a l’antiga sala d’activitats dirigides, pendents de confirmar l’emplaçament final
El Girona Judo canviarà a partir del mes que ve la seva actual ubicació al hall que dona a les Ribes del Ter del pavelló de Fontajau per l’antiga sala d’activitats dirigides de la mateixa instal·lació. Aquest s’interpreta com un primer pas a l’espera que l’Ajuntament trobi un local definitiu per a l’entitat, que des que es va fundar l’any 2000 ha actuat en aquest equipament. De fet en els inicis els entrenaments de judo ja es feien a la sala que ara tornaran a ocupar, tot i que de seguida els van canviar la ubicació per l’actual, en la façana principal del pavelló, que mai s’ha usat com a tal. El canvi s’emmarca en la futura entesa entre l’Ajuntament i el Bàsquet Girona per cedir al club de Marc Gasol la concessió de tot el pavelló a partir de l’estiu que ve. De moment, aquesta temporada, l’entitat que presideix l’expivot tindrà la cessió ampliada dels usos i podrà disposar en exclusiva de la pista central.
A banda del Bàsquet Girona, són usuaris del pavelló el Girona Judo, el Tennis Taula Girona i el Fontajau BC. L’Ajuntament ha de treballar amb aquestes tres últimes entitats en busca d’alternatives una vegada es faci la concessió definitiva. De moment el tennis taula, segons confirma el regidor d’Esports, Àdam Bertran, es manté al mateix lloc, en un espai lateral del hall que fins ara comparteix amb el Girona Judo. Els tatamis, a partir de l’1 de novembre, s’instal·laran a l’antiga sala d’activitats dirigides, un espai que dos dels responsables del club, Jaime i Jose Salas, entenen com a apte, a l’espera que els confirmin un emplaçament definitiu. «Entenem que és una etapa de transició», explicaven ahir al Diari de Girona. El Girona Judo mobilitza més de mig centenar d’esportistes, la meitat dels quals, s’entrenen a Fontajau.
El centre de tecnificació passa de llarg
L’entitat ha viscut sempre al pavelló, tot i que fa anys s’havia especulat amb la possible construcció d’un centre de tecnificació de judo a la ciutat, primer en el projecte avortat del pavelló de la Devesa, i més tard, en un nou edifici que es projectava al costat de la piscina de Can Gibert i que tampoc es va acabar fent. El que reclamen és poder disposar d’una sala apta per a la pràctica del judo amb condicions i adaptada a les necessitats que presenta el club. La setmana passada l’alcalde Lluc Salellas, el regidor d’Esports, Àdam Bertran, i la cap del servei d’esports, Cristina Blàsquez, van visitar l’actual emplaçament del Girona Judo per conèixer-ne les necessitats i parlar d’aquest primer canvi.
El regidor Bertran explica que el canvi del Girona Judo «és una solució provisional per evitar muntar i desmuntar els tatamis i facilitar la gestió». En aquest sentit, confirma que el Tennis Taula Girona es manté al seu espai i que el judo passa a l’antiga sala d’activitats dirigides mentre des de les àrees municipals d’Urbanisme i Esports s’estan visitant locals «per veure’n la viabilitat» de traslladar-hi alguna d’aquestes activitats.
Josep Granados, responsable del Tennis Taula Girona, va assegurar ahir que no tenia cap notificació de l’Ajuntament més enllà del compromís de poder seguir usant Fontajau tota la temporada. Mobilitzen una vuitantena d’esportistes en vuit taules, amb activitat diària fins quarts de deu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit