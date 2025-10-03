Entrevista | MARTINAS GEBEN PIVOT DEL BÀSQUET GIRONA
«Hem d’anar creixent; l’objectiu és fer el play-off i no només sobreviure»
Després de ser un dels responsables de la millora del Girona per mantenir l’equip a l’ACB el curs passat, Martinas Geben (Vilnius, Lituània, 1994) va decidir quedar-se en propietat a Fontajau per lluitar per objectius més ambiciosos aquesta temporada.
Estan preparats per debutar aquest dissabte a la Lliga?
La resposta és difícil. Sap? Podem dir que estem llestos i després, un cop al partit, pot passar que se’ns compliquin les coses. Llavors direm que no estem llestos del tot. Només sé que soc jugador i intentaré fer la meva feina. L’entrenador segur que veu millor que ningú com està l’equip i com de llestos estem. Ho sabrem realment quan comenci la competició.
Començar amb victòria sempre és important.
Qualsevol victòria és important. Per descomptat, començar d’una manera o d’una altra pot marcar el camí de la temporada. L’objectiu que tenim ara mateix és no repetir un inici tan dolent com el que vam signar el curs passat per així poder assolir nous reptes.
Quin ha de ser l’objectiu del Girona aquesta temporada?
Com a mínim, crec que hem d’aspirar a quedar dins del top 10 a la lliga i, a poder ser, classificar-nos per al play-off. El sistema ja està establert. Molts jugadors continuem i, clarament, el club creu en Moncho. La prova és que l’han renovat fa poc. Tenim molta confiança per part del club, així que el nostre objectiu s’ha de correspondre i també ha de ser gran.
Llavors, creu que l’equip està capacitat per lluitar més enllà de la permanència?
I tant, que ho crec. Sí. La temporada passada ja vam aconseguir l’objectiu de la permanència i aquesta no pot ser el mateix. Hem d’anar creixent com a equip. El pròxim objectiu és, òbviament, arribar a fer el play-off en lloc de, simplement, sobreviure.
Què poden aportar els nous fitxatges?
Alguns d’ells han vingut per reemplaçar la gent que vam perdre quan va acabar la temporada passada, però sumaran en el nostre joc. Hi ha atributs com la rapidesa, l’agressivitat o el rebot en els quals influirà més el que vulgui l’entrenador... Amb Derek (Needham) tenim un base molt important que pot controlar el joc; Otis (Livingston II) és un jugador talentós amb capacitat per anotar; Mark (Hughes) pot ocupar totes les posicions i amb la pilota tant pot defensar com atacar... S’han fitxat bones peces i tinc ganes de veure com ens ajuden al llarg de la temporada.
A l’estiu va prendre la decisió de quedar-se, tot i que tenia altres ofertes. Què té d’especial el Girona per a què el preferís?
És únic. La meva família està molt còmode vivint aquí a Girona, tant la meva dona com els meus fills són feliços. La ciutat és petita, però acollidora i hi ha moltes coses a fer. A part que què dir del club. Confio en Moncho i Moncho confia en mi. Ja m’ho va demostrar la temporada passada quan em va portar. Vull continuar treballant en un sistema que per mi és familiar i em fa ser millor per la meva manera de jugar. Que l’entrenador confiï en mi és molt atractiu. Estic feliç de continuar.
A més a més, s’ha convertit en tot un referent.
Això penso o espero! Mai m’agrada veure’m com algú especial, un líder o el que sigui, però per mi és un honor saber que estic fent bé les coses per avançar pel camí correcte. Intento ser un exemple.
Llavors, què significa per a vostè continuar ajudant el club a créixer?
M’agrada formar part del creixement. El projecte és emocionant. Crec que Girona, com a ciutat esportiva que és i el club que hi ha, té molt més potencial del que ha demostrat fins ara. Vull ajudar a acabar-lo de treure perquè tothom ho vegi.
Contra el Manresa a la Lliga Catalana va jugar un dels seus millors partits. Estem a prop de veure el millor Geben?
(Riu). Espero! Repeteixo, no m’agrada avaluar-me a mi mateix. La meva feina és fer-ho bé a la pista, ajudar l’equip... Ho intento. Estic invertint el meu temps en treballar dur per treure la meva millor versió cada dia. Sense posar-me cap mena de pressió, confio en mi com també ho fan els meus companys i el cos tècnic. Només em falta sortir allà fora i demostrar les coses que he estat treballant.
Què vol Moncho de vostè?
Lideratge. Que sigui millor persona i el jugador que entengui el sistema per ajudar a la resta a agafar-lo. He d’ensenyar als meus companys. Simplement, ser un home. Seria com un rol de capità que guiï l’equip i ens faci estar a tots units. Ajudar a tothom en qualsevol situació que necessiti.
Seria més o menys el que ha estat fent fins ara?
Probablement, el meu rol seria el mateix. Ja no soc el més veterà de l’equip perquè ara hi ha Derek (34 anys) i Chassang (30 anys), però continuo sent el que coneix millor el sistema. Entenc que sí, continuo tenint el mateix rol.
Té ganes de retrobar-se amb l’afició a Fontajau?
És clar! Necessitem a la nostra afició. No aconseguirem l’èxit sense ells. El seu suport i l’amor que ens donen a cada partit són el que ens ajuda en els moments difícils. Els necessitem a cada partit a casa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit