Íñiguez: "Quan hi siguem totes, podem ser un gran equip"
L'entrenador de l'Spar Girona confirma que Amihere, el darrer fitxatge, viatja amb l'equip a Estepona, on demà s'inicia la Lliga Femenina
L'Spar Girona obre demà una nova temporada a la Lliga Femenina a la pista de l'Estepona, acabat d'ascendir (17.30h). De com hi arriba l'equip, després d'una pretemporada il·lusionant, n'ha parlat aquest matí, abans de viatjar, el tècnic Roberto Íñiguez. "L'equip ha continuat entrenant bé, estem en el bon camí, tot i saber que serà un partit difícil. Cada temporada els primers partits són difícils perquè ara la gent està alliberada i sense pressió", ha destacat en primera instància. L'entrenador ha volgut transmetre que sigui quin sigui el rival, l'Spar farà el seu joc habitual tot i que després caldrà estar alerta al talent de les jugadores rivals. "Són un equip que ha fitxat molt bé", ha subratllat Íñiguez d'un Estepona que té dues exjugadores de l'Uni, Muhate i Dongue, i ha incorporat peces de talent com Kone (exAvenida).
El tècnic de l'Spar Girona considera que l'equip ha arribat a l'inici de la temporada al punt que volia. "Tenim una idea clara i durant la pretemporada s'ha vist un bon treball i una bona química. Això sí, hem d'anar amb tota la humilitat del món perquè si ens pensem que l'Estepona serà fàcil, perquè ha acabat de pujar, tindrem dificultats", ha afegit. Roberto Íñiguez, preguntat per l'optimisme que hi ha al voltant de l'equip, ha destacat que "a mi l'entorn no m'afecta, parlo molt amb la gent jove i ara tot a les xarxes socials es magnifica, hi ha molta crítica, o molt d'elogi, i jo penso que cal estar centrat en el dia a dia i posar el focus en les jugadores, a les quals hem de connectar a l'equip i inspirar". En aquest sentit, ha dit que "la temporada passada, després de perdre la Lliga Catalana, us vaig dir que faríem una gran temporada i avui us puc dir que quan hi siguem totes podem ser un gran equip i fer un gran bàsquet, tot i que l'Eurolliga desgasta molt". Sobre el retorn de Chloe Bibby (Indiana Fever, el seu equip a la WNBA ja està eliminat) no n'ha volgut parlar: "estic tan centrat en el meu equip que no segueixo la WNBA", ha sentenciat.
"Per Nadal passat vam fer un acte aquí a Fontajau amb patrocinadors i familiars i hi vaig veure un optimisme desmesurat que no em va agradar perquè després el primer dia que perds el globus es desinfla. S'ha de mantenir l'equilibri i donar prioritat al que fem a la pista. Ja arribarà el moment en què guanyar o perdre serà important", ha afegit el preparador de l'Spar Girona, que també ha confirmat que Amihere, el darrer fitxatge, viatjarà a Estepona tot i haver pogut treballar molt poc amb l'equip, i que estarà preparada per si ha d'ajudar. Anna Badosa, en canvi, serà baixa per malaltia.
