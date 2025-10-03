L’ambició d’un renovat Girona obre encara més la nova temporada de l’ACB
La Lliga Endesa arrenca aquest cap de setmana amb el Reial Madrid com el principal favorit al títol i els gironins desitjant fer el seu primer play-off
EFE
La Lliga Endesa arrenca aquest cap de setmana amb el Reial Madrid com el principal favorit a un títol que porta guanyant dues temporades de manera consecutiva, però amb una llista d’aspirants a treure-li que cada dia és més àmplia i que obliga al nou projecte del club blanc, amb Sergio Scariolo al capdavant, a no baixar la guàrdia després dels molts canvis que ha patit aquest estiu.
En aquest sentit, també entrarà en escena un renovat Bàsquet Girona que desitja tocar sostre a l’ACB amb la disputa del seu primer play-off. L’equip de Moncho Fernández, amb les novetats d’Otis Livingston II, Derek Needham, Mark Hughes, José Vildoza, Nikola Maric, Alexandre Chassang i Sander Hollanders, s’ha posat el repte aquest curs 2025-26 de quedar dins del top 10 i, a poder ser, classificar-se per a la Copa del Rei i fer la promoció.
Pel que fa als altres quatre equips catalans, el Barça ha patit una profunda renovació arran de la discreta actuació de l’any passat. El conjunt blaugrana, que ja s’ha estrenat a l’Eurolliga i avui s’enfronta al Panathinaikos en la segona jornada de la fase regular (20.15 h), seguirà tenint en nòmina Kevin Punter, Willy Hernangómez, Jan Vesely, Nico Laprovittola o Darío Brizuela. Tots ells compartiran vestuari els determinants Tornike Shengelia i Will Clyburn; i altres tres recent arribats com l’ex del Girona Juani Marcos, Myles Cale i MIles Norris; el Joventut, que la temporada passada es va afegir al play-off, ha completat el fitxatge més mediàtic de tot el període estival. El retorn al lloc on es va formar i debutar del base internacional Ricky Rubio, després de més d’un any allunyat del parquet, és la millor notícia possible per al bàsquet estatal i no només se’n beneficiarà la Penya sinó també la competició; el BAXI Manresa, d’on han sortit a equips d’Eurolliga jugadors com Derrick Alston Jr., Bodian Massa i Armel Traoré, es presenta amb vuit incorporacions, entre les que destaquen Louis Olinde, Grant Golden i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu; i l’Hiopos Lleida, després de segellar la permanència i ja sense el base Rafa Villar, s’ha mogut amb desimboltura al mercat espanyol per fitxar Melvin Ejim (Unicaja), John Shurna (Dreamland Gran Canària), Atoumane Diagne (Leyma Corunya), Cameron Krutwiz (Zunder Palència) i Gyorgy Goloman (San Pablo Burgos). El gironí Oriol Paulí hi encetarà el seu segon curs, després de renovar fins al 2028.
D’altra banda, caldrà seguir el València Basket, nou equip del gironí Yankuba Sima i que ja s’ha proclamat campió de la Supercopa, i el Gran Canària del bescanoní Eric Vila.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit