La Lliga Endesa de bàsquet torna a 3Cat després de deu temporades
La televisió pública catalana també confirma els partits de l’Eurolliga femenina de l’Spar Girona
DdG
TV3 i la plataforma 3Cat oferiran cada diumenge al migdia un partit en obert d’algun dels cinc equips catalans de la Lliga Endesa de bàsquet. Els partits intersetmanals s’emetran per Esport3. L’acord amb l’ACB és per a les dues pròximes temporades, amb opció a una tercera, i també inclou l’emissió d’una sèrie completa dels quarts de final del play-off.
Les retransmissions dels partits del Barça, Bàsquet Girona, Baxi Manresa, Club Joventut Badalona i Hiopos Lleida disposaran de marcadors i estadístiques en català, i comptaran amb l’equip propi de 3Cat: Ruth Gumbau a peu de pista, els narradors Víctor Lavagnini i Nil Llobet, i l’analista Nacho Solozábal.
Una aposta pel bàsquet i pels valors de l’esport
El retorn del bàsquet ACB a la televisió pública catalana deu temporades després ha estat possible gràcies al suport del conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. L’acord reforça l’aposta de 3Cat per les retransmissions esportives en obert i en català, que afronta des d’un punt de vista igualitari, inclusiu i amb vocació de servei públic.
L'emissió de la Lliga Endesa a 3Cat s’afegeix a la dels partits de l’Eurocup del Baxi Manresa, de la Basketball Champions League del Joventut, de l’Eurolliga femenina de l’Spar Girona i dels partits destacats dels equips catalans a la Lliga Femenina Endesa.
El director de TV3, Sigfrid Gras, ha destacat la seva satisfacció pel retorn de la Lliga Endesa a 3Cat: “És una alegria molt gran aquest acord amb l’ACB. Hem aconseguit els drets de la lliga més important d'Europa. Tenim cinc equips catalans i un d’andorrà i que els seus partits es puguin veure per TV3 serà fantàstic, ja que feia molt de temps que no era possible”.
Estrena amb el Joventut de Ricky Rubio
L’estrena serà aquest diumenge a les 12.00 amb el Coviran Granada-Club Joventut Badalona, en el retorn de Ricky Rubio a la Lliga Endesa, vint anys després del seu debut a la mateixa pista. La següent cita ja confirmada és el Barça-Hiopos Lleida (diumenge 12 d’octubre, a les 12.30).
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat