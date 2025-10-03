Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Lliga Endesa de bàsquet torna a 3Cat després de deu temporades 

La televisió pública catalana també confirma els partits de l’Eurolliga femenina de l’Spar Girona

El retorn de l'ACB a Televisió de Catalunya

El retorn de l'ACB a Televisió de Catalunya / 3Cat

TV3 i la plataforma 3Cat oferiran cada diumenge al migdia un partit en obert d’algun dels cinc equips catalans de la Lliga Endesa de bàsquet. Els partits intersetmanals s’emetran per Esport3. L’acord amb l’ACB és per a les dues pròximes temporades, amb opció a una tercera, i també inclou l’emissió d’una sèrie completa dels quarts de final del play-off

Les retransmissions dels partits del Barça, Bàsquet Girona, Baxi Manresa, Club Joventut Badalona i Hiopos Lleida disposaran de marcadors i estadístiques en català, i comptaran amb l’equip propi de 3Cat: Ruth Gumbau a peu de pista, els narradors Víctor Lavagnini i Nil Llobet, i l’analista Nacho Solozábal

Una aposta pel bàsquet i pels valors de l’esport

El retorn del bàsquet ACB a la televisió pública catalana deu temporades després ha estat possible gràcies al suport del conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. L’acord reforça l’aposta de 3Cat per les retransmissions esportives en obert i en català, que afronta des d’un punt de vista igualitari, inclusiu i amb vocació de servei públic

L'emissió de la Lliga Endesa a 3Cat s’afegeix a la dels partits de l’Eurocup del Baxi Manresa, de la Basketball Champions League del Joventut, de l’Eurolliga femenina de l’Spar Girona i dels partits destacats dels equips catalans a la Lliga Femenina Endesa

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha destacat la seva satisfacció pel retorn de la Lliga Endesa a 3Cat: “És una alegria molt gran aquest acord amb l’ACB. Hem aconseguit els drets de la lliga més important d'Europa. Tenim cinc equips catalans i un d’andorrà i que els seus partits es puguin veure per TV3 serà fantàstic, ja que feia molt de temps que no era possible”. 

Estrena amb el Joventut de Ricky Rubio

L’estrena serà aquest diumenge a les 12.00 amb el Coviran Granada-Club Joventut Badalona, en el retorn de Ricky Rubio a la Lliga Endesa, vint anys després del seu debut a la mateixa pista. La següent cita ja confirmada és el Barça-Hiopos Lleida (diumenge 12 d’octubre, a les 12.30). 

