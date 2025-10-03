Moncho: "L'equip està preparat per a l'inici de la lliga ACB"
El tècnic del Bàsquet Girona recupera Juan Fernández, inèdit per lesió en la pretemporada, per obrir el campionat demà a Burgos (19h, DAZN)
"Estic nerviós i amb moltes ganes que arribi el partit de demà a Burgos. Hem fet una bona feina durant la pretemporada i penso que tinc l'equip preparat per l'inici de lliga", ha assegurat aquest matí Moncho Fernández, l'entrenador del Bàsquet Girona, abans de viatjar. El club obre la seva quarta temporada consecutiva a l'ACB amb un projecte engrescador, combinant el joc que proposa el preparador gallec, clau per salvar la categoria la temporada passada, amb l'arribada de fitxatges destacats com els de Livingston, Needham o Maric. També hi ha bones notícies des del punt de vista mèdic: Juan Fernández, que s'ha perdut la pretemporada per lesió, està a punt per tornar mentre que Fjellerup és dubte.
Moncho ha dit que se sent "superfeliç" d'haver renovat amb el Bàsquet Girona fins a l'estiu de 2027: "El club m'ha donat una prova de confiaça i ara jo em sento amb la responsabilitat de tornar-los-la amb el meu treball". Fa unes setmanes, en l'inici dels entrenaments, el tècnic va apuntar que el primer objectiu era "fer un equip" i amb això encarrilat ara el següent pas ha de ser "competir el millor possible", deixant clar que "una cosa és la pretemporada, i l'altra, la competició oficial".
Sobre el Burgos, el primer rival demà a les 19h (DAZN), ha dit que "han fet les coses molt bé. Mantenen l'entrenador i molts jugadors de l'any passat i, una mica com nosaltres, han fitxat gent que està preparada per jugar a l'ACB, que coneix la lliga, i d'altres que volen demostrar que hi poden jugar". Ha parlat Fernández d'un rival "amb un estil de joc amb molt de ritme en atac, volen tirar de seguida que poden, i en defensa fan moltes coses, moltes trampes tàctiques, defenses diferents, a les quals haurem d'estar molt atents".
També ha parlat l'entrenador del Bàsquet Girona dels dos últims fitxatges, Chassang i Hollanders. Del primer ha dit que "ens ha ajudat molt aquests dies, té experiència i ve de la lliga francesa", mentre que del neerlandès ha explicat que "és un bon tirador i té bones cames per ajudar en defensa". El tècnic ha justificat aquestes dues incorporacions, temporals totes dues, per la voluntat del club de "tenir la millor plantilla possible" davant dels problemes físics que han anat sortint en la pretemporada.
