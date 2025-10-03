Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona / 5

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga EndesaBàsquet Girona - UCAM Murcia, del dissabte 11 d'octubre a les 18h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 8 d'octubre abans de les 12 hores), dijous 9 d'octubre els guanyadors sortiran publicats al diari.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents