Sorteig d'entrades pel partit de l'Uni Girona / 5

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Uni Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de l'Euroleague WomenUni Girona - VBW Gdynia, del dimecres 8 d'octubre a les 20h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimarts 7 d'octubre abans de les 12 hores), dimecres 8 d'octubre els guanyadors sortiran publicats al diari.

