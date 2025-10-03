Tornen els suplements Diumenge i Dilluns Esportiu des de diumenge
Diari de Girona concentrarà tota la informació esportiva del cap de setmana en aquestes planes especials fins a final de temporada
DdG
Diari de Girona recupera a partir de diumenge els seus suplements d’esports, Diumenge i Dilluns Esportiu, on es concentrarà tota la informació de les diferents competicions i equips del cap de setmana. Amb l’inici demà de la lliga ACB, la Lliga Femenina i la Segona FEB de bàsquet, la majoria d’esports ja han arrencat el curs. Només hi falta afegir-hi, per exemple, l’OK Lliga Plata, que té prevista l’estrena a mitjans d’aquest mes.
Com sempre, els dos suplements d’esports posaran el focus en el seguiment dels clubs i esportistes més destacats de la província, fent especial atenció al Girona FC, el Bàsquet Girona i l’Spar Girona. També s’hi podran trobar les cròniques i prèvies dels partits de l’Olot i el Girona B, a 2a RFEF, i l’actualitat dels clubs de 3a RFEF, l’Escala i Peralada. En futbol territorial aquest diari seguirà publicant cròniques dels partits amb representació gironina de Primera i Segona Catalana, en l’edició de dilluns, en la qual també s’hi podran trobar els resultats i classificacions de totes les competicions de futbol sènior i de les principals categories de bàsquet, handbol i hoquei.
La paginació dels suplements anirà en funció de l’actualitat. El Diumenge Esportiu de diumenge, per exemple, tindrà 12 planes i inclourà la informació dels destacats partits de demà, Girona-València, Estepona-Spar Girona i Burgos-Bàsquet Girona. La redacció d’esports, amb tot, no oblidarà les grans competicions, hi hagi o no presència gironina, i també donarà un seguiment a equips catalans de Primera com el Barça i l’Espanyol, o als mundials de motociclisme i Fórmula 1. El Dilluns Esportiu d’aquest primer cap de setmana de temporada també tindrà 12 planes, sempre amb una portada diferenciada i amb un quadernet central dins del diari.
Amb el retorn del Diumenge i el Dilluns Esportiu els lectors també recuperaran dues seccions molt ben valorades a la seva contraportada: Què se n’ha fet de...?, centrada en explicar la vida actual d’antics protagonistes de l’actualitat esportiva de Girona, i Herois anònims, on posem el focus en totes aquelles persones que han dedicat i/o dediquen la seva vida al món de l’esport amateur de manera totalment desinteressada. A més a més els suplements inclouran articles d’opinió de Josep Guardiola en les planes del Girona, l’endemà dels dies de partit, amb la crònica i els vestidors.
En l’apartat poliesportiu Diari de Girona farà un seguiment del Bisbal Bàsquet, en la seva segona temporada a Segona FEB; del GEiEG Pacisa a Lliga Femenina 2; del Bordils, el Sarrià i el Banyoles, a la Primera Nacional d’handbol, i del SHUM Maçanet en el seu retorn a l’OK Lliga. En hoquei també es farà referència a l’OK Lliga Plata, plena de representants gironins.
La publicació de Diumenge i Dilluns Esportiu s’allargarà durant tota la temporada, fins a finals de maig, i només quedarà interrompuda una setmana coincidint amb les festes de Nadal i l’aturada de les principals lligues.
