Cop de realitat del Shum en el primer partit a casa en el retorn a l'OK Lliga (1-5)
Una diana de Josep Hernández maquilla la maneta que ha etzibat el Reus a domicili
Ningú va dir que seria fàcil. Després d'un inici meravellós en el seu retorn a l'OK Lliga empatant contra el Liceo, el Reus ha fet tornar a tocar de peus a terra a l'equip selvatà. Cap aficionat de l'hoquei pensava que competir a la màxima categoria en l'àmbit estatal seria bufar i fer ampolles, tot i el puntàs obtingut la primera jornada. Tanmateix, aquest resultat correctiu reforça la idea que aquesta temporada, no tot seran flors i violes. El partit es preveia complicat, com contra el Liceo, però, si la setmana passada es va rascar un empat, perquè no somiar si aquesta vegada era davant de l'afició?
Pol Martínez s'ha encarregat de despertar els aficionats selvatans amb un doblet a la primera meitat (0-2). Les esperances del Shum requeien en obrar un miracle davant de la seva gent, però les dianes de Martí Casas i Joan Salvat a la segona part han ensorrat les il·lusions de l'equip que s'ha vist que actualment està un escaló per sota del Reus. L'orgull dels selvatans ha aparegut quan, faltant menys de 10 minuts pel final, Josep Hernández ha marcat el gol de l'honor. Tanmateix, el Reus ha demostrat la seva superioritat arrodonint el resultat anotant el cinquè, aquest cop de Guillem Jansà, per a col·locar una maneta a l'electrònic (1-5) que confirma que ningú regalarà res al Shum aquesta temporada, i que el punt obtingut a la primera jornada, té un valor incalculable.
